Secretaria de Educação de SBO inicia nova formação em Educação Especial

Leia Mais notícias da cidade e região

A Secretaria Municipal de Educação, por meio da Divisão de Educação Especial, iniciou nesta quarta-feira (13) mais uma importante formação voltada aos profissionais da rede municipal. O curso é destinado a ADIs (Auxiliares de Desenvolvimento Infantil), professores da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e docente PEB II, todos selecionados mediante inscrição prévia.

A formação conta com oito encontros, totalizando 20 horas de carga horária, e abrange conteúdos essenciais para o trabalho pedagógico inclusivo. Cada módulo irá abordar temas como legislação, deficiência, Transtorno do Espectro Autista (TEA) e transtornos de aprendizagem, oferecendo embasamento teórico e prático para aprimorar o atendimento educacional.

Com essa iniciativa, a Secretaria Municipal de Educação reforça seu compromisso com a qualificação contínua dos profissionais e com a construção de uma educação cada vez mais inclusiva e de qualidade para todos.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP