A GWM Brasil acaba de inaugurar oficialmente sua fábrica em Iracemápolis, no interior de São Paulo, a primeira unidade produtiva da marca nas Américas e no Hemisfério Sul, e a terceira fora da China com base completa de produção – as outras estão localizadas na Rússia e na Tailândia.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O evento de inauguração contou com a presença do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; do Vice-Presidente e Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin; do Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho; do Ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte do Brasil, Márcio França, entre outras autoridades.

Pela autotech, participaram Mu Feng, CEO da GWM global, e Parker Shi, presidente da GWM International, vindos da China especialmente para a cerimônia, além de Andy Zhang, presidente da GWM Brasil & México. Da GWM Brasil, estavam presentes os executivos Diego Fernandes (COO), Marcio Alfonso (Diretor de Produção) e Ricardo Bastos (Diretor de Assuntos Institucionais).

Primeiro veículo GWM produzido no Brasil

A fábrica de Iracemápolis inicia sua operação com três modelos confirmados: o SUV híbrido Haval H6 (disponível nas quatro versões que já são vendidas hoje), a picape média Poer P30 e o SUV de 7 lugares Haval H9 (ambos com uma versão cada e equipados com motorização turbodiesel).

Durante a solenidade, o presidente Lula fez questão de finalizar a produção do primeiro veículo fabricado pela GWM no Brasil, um Haval H6 GT branco, com a colocação do adesivo de “fabricado no Brasil”. Ao final do processo, o presidente Lula posou para fotos com os trabalhadores da linha de montagem.

Com área total de 1,2 milhão de m² e área construída de 94 mil m², a unidade da GWM no Brasil possui hoje capacidade para produzir 50 mil veículos por ano. A estrutura conta com área de soldagem, linha de pintura robotizada, linha de montagem, sistemas de fornecimento de energia e equipamentos, além de uma cadeia de suprimentos e logística integrada.

“O Brasil é estratégico para a GWM. Com esta fábrica, não estamos apenas produzindo carros, mas também gerando empregos de qualidade no País e desenvolvendo tecnologia e inovação para todo o continente”, afirmou Mu Feng, CEO da GWM global.

A unidade de Iracemápolis conta atualmente com 600 trabalhadores e deve gerar até o final do ano cerca de 1.000 empregos diretos, alcançando no futuro mais de 2.000 vagas, quando iniciar o processo de exportação de veículos para a América Latina.

Anúncio do primeiro Centro de P&D da GWM na América do Sul

Durante a cerimônia de inauguração, a autotech anunciou também a criação do primeiro Centro de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) da GWM na América do Sul. O centro contará com mais de 60 técnicos e engenheiros atuando no desenvolvimento e nos testes de produtos locais, com foco em tecnologia flex e na adaptação de veículos globais às condições de rodagem brasileiras e às preferências do consumidor. O time continuará crescendo nos próximos anos, em paralelo ao avanço da construção dos novos prédios do complexo. O novo centro será construído no terreno ao lado da fábrica de Iracemápolis e terá 15.000 m² de área total, sendo 4.000 m² de área construída.

“O novo centro contará com uma estrutura técnica de ponta, com laboratórios de última geração para desenvolvimento de sistemas híbridos e elétricos, combustíveis de nova geração e inteligência artificial, com o objetivo de oferecer veículos cada vez mais sustentáveis e tecnologicamente avançados, desenvolvidos com foco na eficiência energética, descarbonização e sobretudo para atender às demandas dos usuários brasileiros”, explicou Parker Shi.

Além da infraestrutura física, a GWM está estabelecendo parcerias tecnológicas com institutos de pesquisa e cooperando com universidades brasileiras para o desenvolvimento de novas tecnologias e formação de profissionais de nível técnico até doutores.

Leia + sobre economia, emprego e mercado