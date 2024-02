Comércios de Americana e Santa Bárbara fechados nesta terça

O comércio de Americana estará fechado na terça-feira de Carnaval, dia 13 de fevereiro, embora a data não seja feriado, mas sim ponto facultativo. Mesmo assim, o lojista tem a liberdade de funcionar normalmente com a presença dos funcionários. O acordo quanto ao fechamento foi firmado em reunião com os comerciantes quando houve a definição do calendário do ano e também a assinatura da convenção coletiva com os trabalhadores. A abertura volta ao normal na Quarta-feira de Cinzas, das 9 às 18 horas.

Segundo a Associação Comercial de Santa Bárbara, o comércio no município também estará fechado.

Mais notícias da cidade e região

Evandro Barizon, segundo vice-presidente da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) e responsável pelo setor do comércio, explicou que embora a data da terça-feira não seja feriado houve um consenso entre os comerciantes para que os estabelecimentos fiquem fechados. “Se o lojista quiser abrir, as horas trabalhadas podem ser compensadas no banco de horas ou nas férias. Como já é uma tradição o fechamento nesta data a maioria optou por essa decisão. Logo depois da pandemia houve um ano em que comércio ficou aberto”, explicou Barizon.