DAE vai ampliar uso de medidores de vazão e pressão para combater perdas de água

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana vai ampliar o uso de medidores nos sistemas de reservação, compostos por sensores de vazão e pressão, para combater a perda de água na rede de abastecimento. A medida foi uma indicação da comissão criada pela autarquia, em janeiro, justamente para essa finalidade. A definição dos próximos passos ocorreu na reunião mais recente do grupo de servidores, na quinta-feira (8).

Segundo o superintendente do DAE, Marcos Morelli, atualmente estão em operação 100 sensores, entre equipamentos de macromedição, aferição de pressão e de nível no sistema. “A comissão tem apontado alternativas satisfatórias para diminuir as perdas de água. Esses equipamentos são importantes para fazer o controle de vazão e de pressão no sistema de abastecimento, e vamos ampliar a utilização deles”, explicou Morelli.

Os trabalhos de combate às perdas estão concentrados atualmente na região do Centro de Reservação (CR) 12, que abastece os bairros Antônio Zanaga, Jardim Brasil, Vale das Nogueiras e Vila Bela.

A comissão analisou diversas propostas recebidas para o combate de perdas, como o uso de inteligência artificial e outros controles de monitoramento. Além disso, foi indicada também a contratação de uma empresa para a realização de um trabalho de “caça vazamento” de água em algumas regiões específicas que apresentem mais dificuldades.

“Logo teremos um relatório inicial e uma indicação de soluções para diminuir o total de água perdida e aumentar a demanda de água para a população”, acrescentou Morelli.