Alunos da rede municipal de Nova Odessa voltam às aulas na sexta-feira

Os cerca de 5,2 mil alunos da Rede Municipal de Educação mantida pela Prefeitura de Nova Odessa retornam às aulas nesta sexta-feira, dia 16 de fevereiro, início do ano letivo 2024 – e com muitas novidades. Antes, no dia 15/02, cada uma das 25 creches e escolas municipais promovem a já tradicional reunião de pais, em ambos os períodos – manhã e tarde, com a participação dos alunos. As unidades da Rede Municipal também funcionam internamente na quarta, dia 14 – incluindo o atendimento nas secretarias.

O “ano” dos quase 700 gestores, educadores e profissionais de apoio da Rede começou no último dia 07, com a “Acolhida Educa 2024”. Nas últimas semanas, as equipes de zeladoria da própria Secretaria de Educação e do Setor de Parques e Jardins fizeram a limpeza, poda e roçagem da grama das 25 unidades da Rede Municipal. Tudo para garantir a segurança e o conforte de professores e alunos.

Uma das novidades deste ano letivo é que mais uma unidade de Ensino passa a atender seus alunos em período integral. Trata-se da EMEB Professor Agildo Silva Borges, do Jardim Santa Luiza, que oferece turmas de Educação Infantil. É a sexta escola municipal a atender em período integral. Em 2023, a atual gestão já havia adotado o modelo na EMEB Prefeito Simão Welsh, no Jardim Santa Rita 2.

EMEB (Escola Municipal de Educação Básica) é a nova nomenclatura de todas as 25 unidades de Educação Infantil e Ensino Fundamental da Rede Municipais, antigos CMEIs, EMEFs e EMEFEIs.

APOSTILAS DESDE O PRÉ

Outra novidade deste ano letivo é a adoção do sistema de apostilamento também nas turmas de Pré-Escola, para alunos de 4 e 5 anos de idade. Desde o último bimestre de 2023, todos os cerca de 3,2 mil alunos do Ensino Fundamental 1 (turmas do 1º ao 5º ano) já contavam com o material didático estruturado, produzido pelo Sistema Educacional Universitário – com mais de 45 anos de atuação na área.

E, a partir do início deste ano letivo, os 1.000 aluninhos da Pré-Escola (crianças de 4 e 5 anos) também vão ganhar suas apostilas, elevando o total de alunos atendidos pelo novo programa da Prefeitura para 4.200.

“É um material didático rico, bonito, com o qual a criança pode interagir. É um sistema visto normalmente em escolas particulares, mas estamos trabalhando para modernizar a nossa rede pública de Educação e oferecer o que existe de melhor para nossas crianças também”, afirmou recentemente o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho).

Outra ação da Prefeitura neste início de ano letivo devem ser a entrega dos kits de material escolar ainda no primeiro mês de aulas. O material já está sendo entregue pelos fornecedores e começa a ser distribuído às unidades da Rede Municipal nas primeiras semanas de aulas.

E, pelo segundo ano consecutivo, a Prefeitura de Nova Odessa, através da Secretaria Municipal de Educação, vai entregar kits de uniforme escolar gratuitamente, garantindo igualdade e segurança a todos os 5,2 alunos da Rede Municipal de Ensino e a suas famílias.

Segundo o secretário José Jorge Teixeira, todas essas medidas “são passos em direção à excelência na Educação pública oferecida pela Prefeitura”, um processo que já inclui a adoção das lousas digitais em todas as salas de aula, a disponibilização de internet sem fio, notebooks, aulas de Robótica Educacional, novos playgrounds, reformas e ampliações nos prédios e a distribuição de uniformes escolares gratuitos.

“Por tudo isso, Nova Odessa tem atualmente o melhor Ensino Fundamental 1 da RMC (Região Metropolitana de Campinas), avaliado na mais recente edição do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) de 2021/2022, com nota 6,8”, completou Zé Jorge.