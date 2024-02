Francês da piada faz show em Americana

Francês da piada- O comediante Paul Cabannes apresenta

no sábado, 17 de fevereiro, às 21h, no Teatro Paulo Autran, em Americana, o show “Alma de Brasileiro”. Os ingressos custam R$ 50,00 (meia-entrada) e R$ 100,00 (inteira) e estão à venda na bilheteria (Rua Belém, nº 233, Jd. Nossa Senhora de Fátima) e no site www.ingressodigital.com.

A classificação etária é 12 anos. A produção é da Teatro GT. O novo espetáculo surgiu após o francês ouvir de fãs, com muita frequência, que possuía “Alma de brasileiro”, o que o fez questionar: “Ok, mas o que isso significa?”.

Leia + sobre Famosos, artes e música

O resultado se transformou neste stand-up. Nele, Paul Cabannes vibra e celebra a diversidade dos estados e cidades do Brasil. Com seu estilo único, Paul Cabannes se destaca como um dos principais comediantes do cenário atual. Sua habilidade em conectar-se com o público brasileiro é vista e aprovada através dos vários shows, com ingressos esgotados em grandes palcos. E, “Alma de Brasileiro” não será exceção.