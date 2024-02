Magalu em luto- Morreu, na madrugada desta segunda-feira (12),

a fundadora do Magazine Luiza, Luiza Trajano Donato. Ela era tia da empresária Luiza Helena Trajano, atual presidente do Conselho de Administração da empresa.

Ela tinha 97 anos e faleceu em casa, na cidade de Franca (SP), por “causas naturais”. Em 1957, a empresária fundou, junto com o marido, a primeira loja do grupo varejista.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

Deixamos registrados os nossos sentimentos aos familiares e amigos de Luiza. (: Divulgação; Magazine Luiza/ Reprodução; Instagram)

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP