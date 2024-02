Nova área de bem-estar e lazer do Parque Olaria recebe calçadas

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste segue com a implantação da nova Área de Bem-Estar e Lazer do Parque Olaria, entre as ruas 21 de Abril, Ipiranga e Cláudio Manoel da Costa. Na semana passada, os serviços se concentraram na construção de calçadas.

O projeto, realizado em parceria com a iniciativa privada, contempla nova iluminação em LED, plantio de grama, arborização e paisagismo, melhorias no campo de futebol existente, novas calçadas, instalação de novo playground e academia ao ar livre.

