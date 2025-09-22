O Sincomercio (Sindicato dos Lojistas e do Comércio Varejista de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste) realizou, na última semana, reuniões com cada uma das comissões salariais responsáveis por analisar as reivindicações dos sindicatos que representam os empregados no comércio. A data-base da categoria é 1º de setembro.

A comissão salarial é formada por empresários ou profissionais das empresas dos setores do comércio varejista representados pelo Sincomercio, que se apresentam espontaneamente, após aprovação em assembleia geral extraordinária, e então se reúnem para analisar os itens da pauta de reivindicações, entre eles o índice de reajuste salarial. Após acordo com os sindicatos laborais é definida a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) válida para os próximos 12 meses.

São formados dois grupos de comércios

Um deles representa o varejo geral, como lojas instaladas em ruas e avenidas, em shopping centers e anexas a supermercados. O outro é composto por representantes dos ramos de gêneros alimentícios e carnes frescas, como supermercados e açougues.

Após enviar a pauta de reinvindicações dos sindicatos laborais para os representantes das empresas, o presidente do Sincomercio, Vitor Fernandes, convocou os encontros virtuais, onde os participantes analisaram cada um dos pedidos, e expuseram suas posições, orientados pela assessora jurídica do sindicato, Cristiane Lourenço Camanini.

O próximo passo é apresentar as contrapropostas aos sindicatos representantes dos trabalhadores, e iniciar negociações. Antes de homologar as novas convenções coletivas, novas reuniões serão realizadas, para analisar as respostas recebidas ou mesmo para aprovar os acordos.

“É importante salientar que os sindicatos patronal e laboral sempre buscam entrar no melhor acordo possível, visando respeitar os direitos dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, proporcionar as condições para que o empresário possa manter a estrutura de seu negócio e, consequentemente, cumprir com as obrigações acordadas”, esclarece o presidente do Sindicato.

