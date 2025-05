Os vereadores Jean Mizzoni (Agir), Professora Juliana (PT) e Dr. Wagner Rovina (PL), membros da Comissão Permanente de Educação, Saúde e Promoção Social da Câmara Municipal de Americana, reuniram-se na última quinta-feira (30) com membros da Comissão de Fiscalização de Contratos da Santa Casa de Chavantes e com representantes do Núcleo Técnico de Apoio responsável pela execução contratual da gestão do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

Durante a reunião, os parlamentares apresentaram diversos questionamentos encaminhados por usuários do sistema público de saúde, abordando reclamações recorrentes sobre atendimentos prestados, e avaliaram balanços técnicos e operacionais elaborados pela secretaria municipal de Saúde referentes ao contrato vigente com a Santa Casa.

Os representantes do Núcleo Técnico de Apoio e da Comissão de Fiscalização apresentaram ainda, de forma detalhada, o funcionamento administrativo e assistencial da Santa Casa, incluindo a estrutura do contrato vigente, os critérios de repasse financeiro, os balanços de execução e os dados quantitativos de atendimentos realizados como o número de consultas, exames e cirurgias. A explanação teve como objetivo esclarecer dúvidas dos parlamentares e subsidiar futuras ações de monitoramento e fiscalização.

O vereador Dr. Wagner Rovina, presidente da Comissão de Saúde, destacou a importância do controle e da atuação fiscalizatória do legislativo. “Nosso papel é garantir que os recursos públicos destinados à saúde sejam aplicados com responsabilidade e que a população tenha acesso a serviços dignos. Essa reunião é mais um passo no processo de aprimoramento e acompanhamento da execução contratual da Santa Casa”, comentou.

O vereador Jean Mizzoni enfatizou a relevância do diálogo interinstitucional como mecanismo de aprimoramento dos serviços: “Precisamos manter esse canal aberto entre a Câmara, a secretaria de Saúde e a gestão da Santa Casa, para que possamos dar respostas concretas à população e construir soluções conjuntas para os problemas apontados”, acrescentou.

A vereadora Professora Juliana (PT) reforçou a importância do trabalho da comissão de Saúde. “Nosso compromisso é com a população. A oferta de serviços de saúde baseados em metas e indicadores adequados contribuirá para melhorar a transparência e aplicabilidade dos recursos públicos na gestão da saúde em nossa cidade”, concluiu.