A busca por um estilo de vida mais saudável tem se tornado uma rotina na vida dos brasileiros. Entre as atividades físicas mais populares, a musculação e o Cross se destacam. Ambas possuem benefícios, porém com objetivos diferentes. Diante disso, Lays Braga, coach do Cross Cactus, do Grupo AYO, elenca a melhor opção para cada indivíduo, como também orienta sobre como conciliar essas modalidades.

A musculação é uma atividade física voltada para o desenvolvimento de força e hipertrofia muscular, além de proporcionar melhorias na estética corporal. Já o Cross é uma modalidade que envolve treinamentos de alta intensidade e variedade de movimentos, como levantamento de peso, corridas, saltos e exercícios ginásticos, com o objetivo de melhorar o condicionamento físico geral, a capacidade cardiovascular, a resistência e a coordenação motora.

’’É importante notar que, embora ambas possam ser eficazes para melhorar a saúde e o condicionamento físico, a escolha entre elas deve ser baseada nas necessidades e objetivos individuais de cada pessoa’’, destaca a profissional

Como fazer os dois ao mesmo tempo

Lays destaca que é importante a procura do treinador que o acompanha e tem capacidade para montar um treino ideal. ’’É fundamental seguir a programação de treinos que ele desenvolveu para evitar repetir os mesmos estímulos em um curto espaço de tempo. Por exemplo, se você treina as costas na musculação no dia anterior, pode não estar em condições de fazer um treino intenso de Cross no dia seguinte’’, explica.

Além disso, é importante ter cuidado com o aumento excessivo de massa muscular, pois assim, corre-se o risco de afetar a mobilidade e dificultar movimentos ginásticos. “Porém, os estímulos voltados para a força máxima e o condicionamento metabólico podem levar a um grau considerável de hipertrofia, especialmente para iniciantes no Cross”, complementa o especialista.

Uma das vantagens da musculação é a possibilidade de treinar situações específicas de limitação ou falta de estabilidade, o que pode ser benéfico tanto para iniciantes quanto para atletas mais avançados que desejam aprimorar seu desempenho. Para alcançar esse objetivo, é recomendado usar movimentos livres em vez de máquinas. Além de melhorar a coordenação motora e a consciência corporal, essa abordagem permite que o praticante desenvolva a capacidade de realizar exercícios sem depender de aparelhos, o que é essencial para o Cross.

’’Sempre recomendamos que intercalar sessões de musculação com aulas de Cross é uma boa abordagem para evitar sobrecarga muscular e garantir uma recuperação adequada’’, explica

É importante lembrar que a escolha entre a musculação e o Crossfit deve ser feita de acordo com as necessidades e objetivos individuais de cada praticante. “É imprescindível contar com o acompanhamento de um profissional de educação física, que possa orientar e ajustar o treinamento de acordo com as necessidades e limitações de cada indivíduo”, finaliza.

O Cross Cactus

Um dos principais boxes do Ceará, a Cactus busca aliar saúde, treinos intensos e melhora do condicionamento físico dentro da metodologia 4.0 adotada pelo Grupo AYO. Com uma metodologia exclusiva a Cactus é referência na modalidade, valorizando o cuidado com o aluno, promovendo a integração entre os participantes e levantando a bandeira de que o Cross Cactus é uma modalidade para todos.