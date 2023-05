O prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) prestigiou na manhã do sábado (29/04), no Ginásio de Esportes Benedito Alves Lima, o “Itapirão”, em Itapira, a cerimônia de abertura dos 25º JOMI (Jogos da Melhor Idade). O prefeito de Nova Odessa fez questão de abraçar os cada um dos novaodessenses que estão representando a cidade na competição e desejar boa sorte. A delegação da Secretaria Municipal de Esportes é composta por 75 membros, entre e comissão técnica.

Leitinho cumprimentou também os atletas dos demais municípios participantes. Além da anfitriã Itapira e de Nova Odessa, o evento esportivo conta com a participação de outros 33 municípios. De acordo com a organização, cerca de 1.200 pessoas estiveram presentes na solenidade de abertura. Um dos momentos marcantes foi a entrada do fogo simbólico por ex-atletas que carregaram a tocha até a pira olímpica e o juramento do atleta.

“Prestigiei os nossos atletas que estão em Itapira representando Nova Odessa. Estamos com 64 atletas, disputando em várias modalidades, mas o mais importante não é a competição, é participar, é ver a amizade e o carinho entre eles, das cidades envolvidas. Parabenizo o prefeito Toninho Bellini que abriu as portas de Itapira para receber os atletas e pela excelente organização do 25º JOMI. Estou muito contente em prestigiar esse momento importante na vida dos nossos atletas”, disse Leitinho.

Também prestigiaram a abertura dos JOMI 2023 a presidente voluntária do Fundo Social de Solidariedade (e coordenadora do Programa da Melhor Idade de Nova Odessa), Rose Miranda, e o secretário de Esportes e seu adjunto, Renan Reis e José Henrique de Carvalho, respectivamente.

“Estamos muito felizes pelos nossos atletas, pelo que eles representam pela nossa cidade; pelo que fizeram e continuam fazendo, abrilhantando e competindo nesse evento maravilhoso em Itapira, carregando o nome de nossa cidade em várias modalidades. Estão de parabéns e que Deus abençoe a cada um”, disse Rose Miranda.

PRIMEIRAS MEDALHAS

Os 64 representantes da Melhor Idade novaodessense estão competindo em dez modalidades: atletismo, dominó, malha, buraco, tênis de mesa, truco, xadrez, damas, vôlei adaptado e coreografia. A competição se estende até esta quarta-feira, dia 03 de maio.

E as primeiras medalhas da delegação novaodessense nos Jogos da Melhor Idade 2023, que estão ocorrendo desde sábado (29/04), em Itapira, já vieram da equipe de arremesso de peso. Os atletas conquistaram cinco medalhas: Adelino Rodrigues (Prata), Luiz Cordeiro (Prata), Edmundo Cortezo (Prata), Leonaldo Perez (Prata) e Lourenço Gomes (Bronze).