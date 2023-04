Itens raros do futebol ganham NFTs

eNor Global acaba de lançar uma coleção única de itens raros de futebol, usando NFTs

como Certificados de Autenticidade. A novidade já está disponível na Plataforma de NFT da empresa. A coleção conta com mais de 200 itens físicos, cada um com um NFT correspondente que fornece autenticação segura e à prova de adulteração para os colecionadores.

A coleção inclui itens usados e emitidos por alguns dos nomes mais icônicos do futebol, como as camisas usadas por Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo e Pelé, chuteiras do Benzema da UEFA Champions League e muito mais. Cada item foi cuidadosamente curado por Rodrigo Dutra, que agora vai compartilhar sua coleção com o mundo.

Para ter acesso às NFTs, os interessados devem se registrar e ter o cadastro aprovado na Plataforma da eNor Global. Isto assegura que cada venda seja legítima e fornece uma Plataforma segura tanto para compradores quanto para vendedores. Além disso, usando o código de referência de KOLs selecionados, os compradores ganharão até $10 em cashback sobre o primeiro depósito.

A coleção estará disponível a partir da primeira quinzena de maio e ficará no ar ao longo de alguns meses, com drops periódicos à medida que os itens físicos estiverem à venda. “Estamos entusiasmados em oferecer aos colecionadores uma inovadora forma de autenticar e possuir itens raros de seus ídolos favoritos do futebol”, destaca Rodrigo Mendes, CEO da eNor.

“Passei anos curando esta coleção e estou ansioso para compartilhá-la com o mundo. O uso de NFTs como Certificados de Autenticidade proporciona aos usuários confiança em sua compra e estamos entusiasmados em oferecer aos colecionadores uma chance de possuir uma peça única da história do futebol”, disse Rodrigo Dutra.

O site da Plataforma de NFT já está no ar http://enordigital.com

Sobre a eNor

A eNor é uma Digital Asset registrada em El Salvador, presente em 5 países na América Latina. A principal proposta da Plataforma é conectar o mercado tradicional de ativos financeiros com o mercado descentralizado cripto, com segurança líder no setor.

A Plataforma permite a compra e venda de +250 criptomoedas com liquidez para grandes negociações, além de NFTs oferecidos pela comunidade eNor e instituições.

A empresa atende os públicos varejo e institucional, com serviços robustos e criptografias multicamadas. Você também pode acessar o site enordigital.com onde irá encontrar mais informações sobre os nossos serviços.