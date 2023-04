ACIAS realiza 1a reunião presencial do grupo de networking

A ACIAS (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré) realiza na próxima

segunda-feira, 24/4, a primeira reunião presencial do ano, do grupo de networking ACIAS ION. O encontro será no Cotton Eventos, das 7h30 às 10h30, e é aberto a empresários, comerciantes, empreendedores e profissionais liberais interessados.

Uma das participações do evento será a do gerente geral do Shopping ParkCity, Guilherme Quinteiro. Ele fará uma palestra sobre a importância do atendimento ao cliente e como a experiência positiva influencia no networking. Guilherme Quinteiro tem graduação em Comunicação Social – Relações Públicas -, pós-graduação em Administração de Marketing, MBA em Gestão Financeira e Controladoria, e especialização em Marketing Organizacional pela Unicamp.

Além da palestra, os participantes terão a oportunidade de divulgar seus serviços e produtos nas rodadas de negócios. O networking também é reforçado no bate-papo informal que acontece durante o coffee break oferecido pela ACIAS.

“O ACIAS ION é uma oportunidade para o empresário divulgar o seu negócio e conhecer outras empresas da cidade e região. E o encontro presencial reforça ainda mais esta aproximação”, comenta o presidente da ACIAS, Felipe Alberto Verza Ferreira.

As reuniões do grupo ACIAS ION acontecem às segundas-feiras, das 7h30 às 8h45, de forma virtual. Ao longo do ano são realizadas diversas reuniões presenciais para aproximar os integrantes e fortalecer o grupo.

Serviço:

ACIAS ION – ENCONTRO PRESENCIAL

Quando: 24 de abril, segunda-feira.

Horário: das 7h30 às 10h30.

Onde: Cotton Eventos, na Avenida Rebouças, 3.000, Parque Ôngaro, Sumaré. Próximo ao Clube Recreativo.

Inscrições pelo link: https://docs.google.com/forms/d/18n3_Kf7UsWICObS5iJuPZy_VBWNReHGBgSu9rjevpL4/viewform?edit_requested=true

Mais informações: acias@acias.com.br