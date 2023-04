Um casal de idosos morreu atropelado na noite desta terça-feira (18), por um jovem de 18 anos sem carteira de habilitação, na Avenida Santa Bárbara, em Santa Bárbara.

As vítimas, Vitória Almedros Martins, de 78 anos, e Luiz Carlos Pereira de Souza, 72, foram socorridas pelo resgate, mas não resistiram ao impacto do veículo.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, foi realizado o teste do bafômetro no condutor e não foi constatada a ingestão de álcool.

O carro que ele conduzia pertencia à sua genitora e foi apreendido.

O jovem foi levado ao plantão policial, ouvido e liberado. O caso foi registrado como homicídio culposo.