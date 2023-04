Americana iguala salário dos professores ao piso nacional de R$4.420,55

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, assinou nesta terça-feira (18) o Decreto Nº 13.243, que eleva a R$ 4.420,55 a remuneração de professores da rede municipal de Educação, igualando o valor ao estabelecido pelo piso nacional em janeiro deste ano. A medida representa um reajuste de 15% em relação ao piso do ano passado, de R$ 3.845,63.

O decreto será publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (19). O reajuste será concedido de forma retroativa a janeiro deste ano a 370 servidores, sendo 165 professores de creche, 94 professor de creche substituto e 111 auxiliares de desenvolvimento infantil. A remuneração é referente à jornada semanal de 40 horas e as jornadas inferiores terão reajuste proporcional ao piso estabelecido.

A assinatura do decreto ocorreu no Gabinete do Prefeito, no Paço Municipal, com a presença do vice-prefeito Odir Demarchi, dos secretários Vinicius Ghizini (Educação) e Leon Botão (Comunicação e Tecnologia da Informação); dos secretários adjuntos Evelene Ponce Medina (Educação) e Belmiro José dos Santos (Gabinete); de representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana, Toninho Forti (presidente), Patrícia Cavicchioli (vice-presidente), Aires Ribeiro (Secretário de Finanças) e Iralice Pereira (Conselho Fiscal), e de servidores da secretaria de Educação.

LEIA TAMBÉM: Crianças com autismo participam de corrida com entrega de medalhas

O prefeito destacou a atenção dada à Educação em Americana. “Quando disse que educação é prioridade nossa, é pra valer. Quero agradecer o Vinicius e toda sua equipe que tem tido o profissionalismo necessário para bem conduzir nossas crianças, jovens e adolescentes. Vocês são os responsáveis pelo desenvolvimento delas e a Prefeitura tem que ser facilitadora neste processo, que perpassa pela valorização do funcionalismo. Minha palavra é de gratidão de poder reconhecer o trabalho desenvolvido pelos educadores”, disse Chico.

O vice-prefeito Odir destacou que essa medida é um reconhecimento pelo bom trabalho desenvolvido pelos profissionais. “Sabemos a importância do trabalho feito por todos os servidores da educação, que estão em contato direto diariamente com as nossas crianças e merecem esse reajuste”, falou.

O secretário de Educação, Vinicius Ghizini, relembrou o histórico de diálogo com o sindicato até o anúncio do reajuste. “O sindicato tem um diálogo muito franco conosco, desde o início do ano, quando saiu a Lei Federal, fomos procurados e dissemos ‘Vamos trabalhar para cumprir’. Estamos aqui para falar de algo propositivo e de mais um avanço na gestão de Americana. Com a assinatura do prefeito, a Administração vai decretar o pagamento do piso nacional aos nossos professores, e nós pagamos o valor no salário base, ou seja, todo professor vai ganhar mais que isso na prática, em função dos direitos trabalhistas da categoria. Com esta medida, Americana mais uma vez sai na frente e atendemos uma reivindicação legítima de valorização salarial”, destacou.

O presidente do SSPMA, Toninho Forti, também reconheceu o feito. “Apenas agradecer de novo o atendimento da reivindicação mais que justa e esperar que o prefeito continue valorizando o servidor”, disse.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento