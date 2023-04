Crianças com autismo participam de corrida com entrega de medalhas

Uma ação especial aconteceu no último sábado, no Jardim Botânico, em Americana. Crianças portadoras do Transtornos do Espectro do Autismo participaram de uma corrida com entrega de medalhas. A organização do evento foi uma iniciativa da voluntária Lilica, Erica Bodemeyer, da OAB, Fagner Orlandini, atleta e professor da APAE de Santa Bárbara d’Oeste, Leandro Raffer, neurocientista, além das voluntárias Adriana Bazaneli e Fernanda Roberta.

No evento, as crianças puderam participar de caminhada ou corrida em uma manhã bastante divertida. Além da atividade, as crianças também fizeram um lanche e receberam medalhas pela atividade realizada.

O grupo Elite (FOPE Americana) também interagiu com os participantes através de uma apresentação promovendo a inclusão. A Guarda Municipal de Americana também esteve presente. Os próximos eventos devem acontecer nas cidades de Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa.

