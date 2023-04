Novo site da prefeitura de Americana se encaixa em todo tipo de tela

A Prefeitura de Americana apresentou, nesta segunda-feira (17), seu novo site oficial, em cerimônia realizada no Auditório Villa Americana, no Paço Municipal. A solenidade teve a participação do prefeito Chico Sardelli; do vice-prefeito Odir Demarchi; do secretário de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão; de Fabricio Rodrigues, da equipe da secretaria, representando os servidores municipais responsáveis pelo trabalho, e do líder de governo na Câmara, vereador Lucas Leoncine.

O novo site foi desenvolvido totalmente por servidores, sem custos adicionais para o município, e é completamente responsivo – o que permite sua visualização em todo tipo de tela e dispositivo, como celulares, tablets, notebooks e smart TVs. A mudança melhora a experiência do usuário, já que o carregamento das páginas do site fica otimizado para abertura em dispositivos móveis.

“A prefeitura tem que ser um órgão facilitador e minha fala é de gratidão ao funcionalismo público, principalmente àqueles que estão há muitos anos trabalhando e que estão nos ajudando no desenvolvimento do caminhar que queremos, que é uma cidade mais humana e inteligente. Agora temos um site moderno, seguro, que se adapta a todas as telas e assim facilita o acesso da população aos serviços públicos”, destacou o prefeito Chico Sardelli.

“O novo site vem de encontro com o momento que estamos vivendo, principalmente no pós-pandemia, em que a população desenvolveu o hábito de acessar serviços digitalmente, especialmente com o Americana Inteligente. A prova disso são os dados: hoje temos uma média de 160 mil acessos mensais, sendo 56% via computador e 44% no celular e esse número tende a aumentar. Além disso, em tempos de fake news e desinformação, o site da prefeitura é mais um veículo de informação de qualidade”, afirmou o secretário de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão.

As páginas foram reestruturadas e receberam novas informações, o mecanismo de busca foi incrementado – trabalho que será continuado -, novas ferramentas foram implementadas e houve otimização no tempo de atualização e manutenção do site, desenvolvido inteiramente pela equipe da secretaria, em um trabalho de aproximadamente um ano.

“O novo site veio para facilitar a vida do americanense, principalmente com relação ao uso do celular, o que era a maior demanda da população de Americana. Agora as pessoas terão muito mais facilidade de solicitar serviços com esse site”, destacou o vice-prefeito Odir Demarchi.

O portal da Prefeitura ficou mais moderno e interativo, com visual mais limpo e que valoriza as notícias, imagens, fotos e os serviços que facilitam a vida dos americanenses. A segurança das informações ganhou um reforço extra com a hospedagem do site em um serviço líder de mercado, que garante mais segurança contra invasões e resposta rápida em caso de necessidade.

A facilidade de navegação entre as páginas agiliza a interação do site nas redes sociais, simplificando o processo de compartilhamento de notícias e fotos. “Com a experiência melhor que o cidadão terá com o site responsivo, o engajamento com as redes sociais melhora muito”, garantiu Fabricio Rodrigues.

Representando a Câmara, Leoncine destacou o papel da tecnologia a serviço do cidadão. “A comunicação é um dos grandes desafios das empresas e do setor público mas, bem trabalhada através de tecnologia, como vocês estão apresentando hoje, pode ser sim uma aliada a favor da população”, disse.

O site apresentado nesta segunda-feira foi desenvolvido diante da necessidade de utilizar novas tecnologias e padrões que o antigo não permitia.

