Remodelação viária na entrada de Americana avança

As obras de remodelação viária na entrada de Americana seguem em ritmo acelerado. Já foi iniciada a retirada das duas rotatórias e do canteiro central da Avenida Antônio Pinto Duarte.

O projeto contempla a remodelação da geometria da rotatória, instalação de três conjuntos semafóricos, iluminação pública, pavimentação asfáltica dos trechos que atualmente são canteiros, recapeamento asfáltico das Avenidas São Gabriel, Antônio Pinto Duarte e Orlando Dei Santi, no trecho que compreende as obras, passeio público, acessibilidade e execução de rede de drenagem.

LEIA TAMBÉM: Regional do Zanaga resolve problema que causou acidente no Jardim Brasil

Remodelação viária:

– O acesso da entrada pela Rodovia Anhanguera continuará pela Avenida Antônio Pinto Duarte sentido centro.

– O tráfego sentido bairros será realizado pelas marginais, Ruas Orlando Dei Santi e São Gabriel, como acontece atualmente.

– Rua Santa Cláudia sentido único (bairro)

– Rua Santa Amélia sentido único (centro)

– Rua Basílio Piloto sentido único (centro) a partir da Rua Eduardo Medon

– Rua Gelindo Nardo sentido único (centro) até a Rua Eduardo Medon

– Avenida Affonso Pansan sentido único (bairro) até a Avenida Paschoal Ardito

– Cruzamentos das Ruas Santa Cláudia, Santa Amélia e Santa Joana D´arc com a Avenida Antônio Pinto Duarte serão semaforizados.

A Prefeitura de Americana está investindo R$4.114.565,86, provenientes de crédito do Desenvolve-SP, intermediado pelo ex-deputado federal Vanderlei Macris, para promover as melhorias viárias, a mobilidade urbana, proporcionando mais segurança e agilidade no trânsito e o desenvolvimento desta importante região da cidade.

O prefeito Chico Sardelli comemorou o avanço das obras. “Esse é um pedido antigo da população de Americana e trará melhorias significativas para o trânsito nesta região, o que gera mais desenvolvimento e segurança para nossa cidade”, afirmou.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento