A Prefeitura de Sumaré convoca 51 professores e

professoras aprovados em concurso público para iniciar suas atividades no quadro de servidores da Secretaria Municipal de Educação. O edital de chamamento foi publicado no Diário Oficial de sexta-feira (14/04).

Os convocados devem comparecer no setor de concursos que fica na Avenida Brasil, 1111, sala 128, em Nova Veneza, munidos de todos os documentos (original e cópia) conforme edital de abertura em seu item 02.02, item 03.28.12 e 03.28.13 (cota de afrodescendência) para dar início aos procedimentos de nomeação.

O horário de atendimento é entre às 9h e 11h. A data limite para a entrega dos documentos é o dia 24 de abril. O candidato que não comparecer até a data limite será considerado desistente e perde o direito à vaga, conforme dispõe a Lei Municipal nº 5220/11 em seu artigo 20.

A lista com os nomes dos convocados está disponível no link: https://www.sumare.sp.gov.br/Diario.Oficial.php?edicao=todas na edição número 1395 do dia 14/04/2023.

Sumaré inaugura Central do Cadastro Único nesta quarta-feira (19)

Gerenciado pelo Instituto Bem Querer, órgão será responsável por busca ativa, atualização e inserção de novos cadastrados

A Secretaria Municipal de Inclusão, Assistência e Desenvolvimento Social de Sumaré inaugura nesta quarta-feira (19), às 10h, a nova sede da Central de Cadastro Único no município. O local concentrará os atendimentos referentes ao cadastramento – base de dados do Governo Federal em que estão registradas as informações socioeconômicas das famílias de baixa renda domiciliadas em território nacional. O governo federal utiliza os dados cadastrados para conceder benefícios e serviços de programas sociais, como: tarifa social de energia elétrica, BPC (benefício de prestação continuada), Auxílio Brasil, entre outros.

A Central de Cadastro Único está localizada na Avenida Luís Frutuoso, nº 448, esquina com a Rua José Maria Barroca e funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O prédio possui mais de 880 metros quadrados e conta com salas de atendimento e espaço kids climatizados. Ao todo, 14 pessoas, divididas em duas equipes volantes, com cinco membros cada, e uma equipe itinerante, que percorrerá os bairros do município em uma van adaptada para atender a população.

A OSC (Organização Social Civil) Instituto Bem Querer foi a vencedora do chamamento público realizado para definir os responsáveis pela execução do serviço. O instituto atuará no apoio a gestão do cadastro dos programas sociais em funcionamento no município.

“A notícia de que Sumaré está entre as cidades com melhor desempenho na inserção de famílias no Cadastro Único é resultado do compromisso que temos com a população em situação de vulnerabilidade social. Com a nova sede da Central de Cadastro Único, iremos reforçar ainda mais a busca ativa por pessoas em situação de pobreza e intensificamos o trabalho de inserção, atualização, monitoramento e acompanhamento dessas famílias”, comenta o prefeito Luiz Dalben.

Cadastro é porta de entrada para benefícios sociais

Sumaré possui 31.365 famílias inseridas no Cadastro Único, sendo 22.716 famílias com renda de até meio salário mínimo. A TAC (Taxa de Atualização Cadastral) do município é de 71,98% – percentual que está entre os cinco melhores índices da RMC (Região Metropolitana de Campinas). A taxa é calculada dividindo o número de famílias cadastradas com renda mensal per capita de até meio salário mínimo, com cadastro atualizado, pelo total de famílias cadastradas com renda mensal per capita de até meio salário mínimo multiplicado por 100.

De acordo com a secretária de Cidadania e Inclusão, Assistência e Desenvolvimento Social, Ana Cleia Meneghetti, a meta é atingir, ainda no 1º semestre deste ano, a média nacional de cobertura, de 80,53%.

“Este índice de cobertura de cadastrados é resultado das ações que a SMIADS tomou ao longo de 2022 para ir até essas famílias e ampliar o número de cadastrados. Agora nos preparamos para retomar os atendimentos neste novo espaço a partir das medidas bem sucedidas que já vínhamos desempenhando e otimizá-las”, comenta Ana Cleia.

Levantamento do Ministério da Cidadania mostra que apenas em dezembro do ano passado foram repassados, por meio do Auxílio Brasil, mais de R$ 8,1 milhões a 13.327 famílias sumareenses, que receberam, em média, R$ 608,84. Outras 5.857 famílias foram beneficiadas com o Vale Gás – ao todo, R$ 655.984. O BPI (Benefício Primeira Infância), que paga R$ 130 por criança com até 36 semanas de famílias em situação de pobreza, foi transferido a 2.040 famílias. O BPC (Benefício de Composição Familiar) transferiu R$ 65 para famílias com gestantes ou membros com idade entre 3 e 21 anos.

CadÚnico nos bairros

A SMIADS também informatizou a coleta de informações e adaptou uma van para percorrer a cidade com o projeto “CadÚnico nos bairros”, para aproximar o serviço da população. “Com isso, nosso objetivo e atingir a excelência no mapeamento, identificação e inserção de pessoas em situação de pobreza e pobreza extrema.

