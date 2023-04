Academia incentiva alunos a denunciarem assédio ao oferecer suporte necessário

A academia Elite, de Santa Bárbara d’Oeste, teve uma iniciativa para acolher alunas ou alunos que eventualmente sofram algum tipo de assédio nas dependências do estabelecimento.

Localizada no Tivoli Shopping, a academia tem instalado nos banheiros um aviso para que se alguma aluna ou aluno se sentir assediada (o) procure imediatamente um funcionário para que recebe o suporte necessário.

A atitude, por mais simples que seja, encoraja pessoas a denunciarem qualquer tipo de assédio, além de tornar o local mais seguro.

Allan Costa, proprietário da academia, falou sobre a iniciativa. “É extremamente importante que nossos alunos tenham um ambiente tranquilo e seguro para treinarem e por esse motivo, abrimos este espaço para que tenham acesso diretamente com a gestão da academia, dando feedbacks positivos e negativos, inclusive denunciando possíveis assédios de outros alunos, o que vai contra as cláusulas do contrato de prestação de serviços, fazendo com que o assediador tenha seu contrato rescindido”.

