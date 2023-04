Parque em Salto terá o maior dinossauro da América Latina

O Parque Rocha Moutonnée, localizado em Salto, deve ter o maior dinossauro da América Latina. O local está em reforma e deve ser reaberto em setembro.

A atração aguardada trata-se de um Branquiossauro com cerca de 15 metros de altura, que ainda está sendo montado e chama a atenção de quem passa pelo local. O responsável é o artista Bruno Rivaben. A reforma com as novas atrações está avaliada em R$ 1,6 milhão.

Parque

O Parque é um espaço turístico com foco na evolução do planeta terra, com 43.338 metros quadrados de área, e oferece aos visitantes diversos painéis explicativos sobre o surgimento da vida no planeta, bem como nove réplicas de dinossauros que entretém e divertem os estudantes interessados em investigar a era mesozoica. O parque ainda conta com resquícios florísticos que indicam as alterações climáticas na escala geológica, bem como oferece um dos mais importantes vestígios geológico de nosso país: a rocha moutonnée.

Vídeo @dvisionimagens