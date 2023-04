DAE reativa reservatório histórico da ETA I

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste está

colocando em funcionamento o reservatório elevado construído na década de 50 – torre maior – da primeira Estação de Tratamento de Água do município, a ETA I. A medida atende uma série de melhorias que o DAE vem realizando em todo o sistema de abastecimento que é atendido pela ETA II, na Vila Aparecida.

Atualmente, a ETA I atua somente como ponto de distribuição de água tratada, via ETA II. O prédio histórico possui em suas dependências três reservatórios semienterrados com capacidade de 500 mil litros de reservação de água tratada cada um e agora mais 180 mil litros com a retomada do reservatório elevado.

“Dando continuidade no planejamento de avanços orientado pelo prefeito Rafael Piovezan, esse é mais uma importante melhoria desenvolvida pela nossa comissão de Melhoria Contínua”, comentou o diretor-superintendente do DAE, Laerson Andia Júnior. “O objetivo deste trabalho é oferecer um volume exclusivo de água para a região da Santa Casa/Hospital Santa Bárbara. Ao mesmo tempo, os setores da região da Vila Alves, acima da ETA I, ficarão com o abastecimento mais estável. Quero parabenizar nossa equipe pela agilidae nos trabalhos”, finalizou.

O reservatório foi desativado em 2019 em função de readequações na rede que passou a ser abastecida pelo elevado da ETA II, reservatório conhecido por cálice. A reativação do reservatório vai contribuir para o reforço do abastecimento da região em torno da ETA I, que compreende a área do Hospital e adjacências. Nesta semana, a rede de saída da água do reservatório, cuja tubulação foi instalada há cerca de 70 anos, foi substituída. A ETA I se encontra instalada na Avenida Monte Castelo, 414, Vila Alves.