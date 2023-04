Todos os semáforos de Americana vão ganhar tempo para idosos

Medida faz parte do novo plano de mobilidade.

Os moradores de Americana que caminham nas ruas e avenidas da cidade devem passar a contar, em breve, com uma alternativa mais segura de travessia.

A instalação de tempo para pessoas idosas e pessoas com deficiência física nos semáforos da cidade foi apurada pelo Novo Momento e está prevista na diretriz de medidas que serão executadas em curto prazo: tópico 11 – página 20 do PLAMOB, que diz assim; “Implantar tempo de pedestre em todos os cruzamentos semaforizados no município, com tempo adequado para travessia de pessoas idosas ou com mobilidade reduzida”.

Ainda, além da inclusão dessa adequação em todos os semáforos, a Prefeitura também garante, nas diretrizes de médio prazo; “Instalar semáforos de pedestres com temporizador digital nos cruzamentos das principais avenidas”, assim, contemplando a todos e estabelecendo como prioridade a segurança de quem anda a pé no trânsito da cidade.

