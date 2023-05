“Nossa história pessoal demonstra que cada um de nós guarda dentro de si as habilidades para alcançar a resiliência.” A afirmação do mentor de produtividade pessoal e gestão de negócios, Jacques Giraud Herrera é a premissa do livro Super-resiliente. Neste lançamento da DVS Editora, o especialista revela como transformou trágicas experiências pessoais em oportunidades. O autor não apenas relata todos os acontecimentos de sua queda e ascensão, que são intrigantes e despertam grande interesse, como também elabora um manual para recuperação de situações como as que passou, e outras, capazes de abater qualquer ser humano.

Primeiro, veio a perda do pai em um protesto na Venezuela, morto a tiros no evento chamado de “O Massacre de Altamira”. Herrera reconheceu o corpo pela televisão, por causa do relógio que o progenitor usava há décadas. Inesperadamente, muitas pessoas – familiares e amigos –, que foram um ponto de referência para o mentor, também partiram. Mas, um acontecimento mudou toda a sua vida de forma surpreendente. Perseguido pelo governo de Hugo Chávez e acusado injustamente, ele deixou o país em 2010 apenas com uma mochila de roupas, foi exilado e agora vive nos Estados Unidos.

Para quem se pergunta como ser resiliente diante de tantas perdas e calamidades, e se a resiliência não é “paralisante”, especialmente quando se trata de negócios e carreira, a resposta, conforme o escritor, está na atitude. O especialista afirma que, independentemente da magnitude da perda ou da crise, é primordial estar preparado para identificar o momento ideal de se transformar em algo maior. Segundo Herrera, o que diferencia os verdadeiros líderes é a autocrítica, a capacidade de rever a própria conduta e corrigir seu curso, com honestidade, humildade e integridade.

O livro aborda os principais atributos que operam na mente do indivíduo: flexibilidade, adaptabilidade e fortaleza, ensina a desenvolver as qualidades da pessoa resiliente e a lidar com maior maturidade e sabedoria diante dos obstáculos. Além disso, orienta os leitores a atravessar cada fase de um processo de perda. O mentor destaca que os apegos dificultam o desenvolvimento da resiliência e orienta sobre o quanto a observação consciente do problema permite a abertura de uma nova porta para a regeneração.

“Ele usa os próprios passos para exemplificar esse manual de recuperação, pretendendo, com isso, apoiar outras pessoas na conquista da resiliência — essa qualidade de ave fênix que está dormente em nós, mas que pode ser despertada para conquistar uma vida de plenitude, além de possibilitar que cada um crie seu próprio acervo de ferramentas que permitam enfrentar os embates que, embora não desejados, devem ser aceitos e entendidos por todo ser humano maduro”, resume a cantora, compositora e instrutora de ioga brasileira Fantine Thó, que assina o prefácio da obra.

Ficha técnica

Título: Super-resiliente

Autores: Jacques Giraud Herrera

Editora: DVS Editora

ISBN: 978-65-5695-080-8

Páginas: 240

Preço: R$ 79,00

Onde encontrar: Amazon

Sobre o autor

Jacques Giraud Herrera é um consultor, instrutor, facilitador certificado dos Seminários Insight há 25 anos e escritor venezuelano que vive nos Estados Unidos. Ele está exilado da Venezuela após sofrer perseguição política do governo de Hugo Chávez e receber um alerta vermelho da Interpol, do qual foi exonerado e dispensado. Recebeu asilo político nos Estados Unidos e, em 2019, ganhou cidadania norte-americana. Engenheiro mecânico formado na Universidade Simón Bolívar e pós-graduado na Universidade Católica Andrés Bello, é master coach, mentor e conferencista em instituições reconhecidas dos EUA e da Espanha. É diretor acadêmico da Cala Enterprises.

