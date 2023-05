São Paulo fica no 0-0 com Tolima

O São Paulo empatou sem gols com o Tolima nesta terça-feira,

no estádio Manuel Murillo Toro, em Ibagué, na Colômbia, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Os donos da casa, que vinham de seis jogos sem vitória, não ameaçaram o Tricolor ao longo dos 90 minutos, mas os comandados de Dorival Júnior, em atuação bastante apagada, foram incapazes de balançar as redes mesmo enfrentando uma equipe bem inferior tecnicamente.

Com o resultado, o São Paulo segue na liderança do Grupo D, com sete pontos, três a mais que o Tolima, segundo colocado. O Tigre, porém, entra em campo nesta quarta-feira, contra a Academia Puerto Cabello, na Venezuela, e pode assumir a vice-liderança, ficando a apenas um tento do Tricolor se vencer.

O São Paulo volta a entrar em campo no próximo domingo, quando recebe o Internacional, às 16h (de Brasília), no Morumbi, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Pela Copa Sul-Americana, o Tricolor terá pela frente a Academia Puerto Cabello, no dia 23 de maio, na Venezuela.

Dificuldade para criar

O São Paulo não correu riscos no primeiro tempo e logo aos dez minutos teve uma oportunidade de abrir o placar com Luciano, que recebeu de Alisson, mas foi travado no momento do chute, dentro da área. Mais tarde, foi a vez de Alisson cobrar falta da entrada da área, mandando por cima do gol.

Michel Araújo também teve uma chance de balançar as redes aos 24 minutos, quando roubou a bola do zagueiro dentro da área e bateu cruzado, mas a bola desviou na zaga, mudando a trajetória.

Luciano foi quem teve a melhor oportunidade do primeiro tempo, saindo cara a cara com o goleiro após passe de Marcos Paulo, mas o camisa 10 do São Paulo bateu em cima do adversário. De qualquer forma, a árbitra assistente já havia marcado impedimento do atacante.

FICHA TÉCNICA

TOLIMA (COL) 0 X 0 SÃO PAULO

Local: estádio Manuel Murillo Toro, em Ibagué (Colômbia)

Data: 2 de maio de 2023, terça-feira

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Felipe González (Chile)

Assistentes: Juan Serrano (Chile) e Cindy Nahuelcoy (Chile)

VAR: Rodrigo Carvajal (Chile)

Cartões amarelos: Mosquera, Ríos, Hernández, Guzmán (Tolima); Caio Paulista, Alisson (São Paulo)

TOLIMA (COL): Christian Vargas; Mosquera, Quiñones, Mera (Cuenú) e Hernández; Ríos, Valencia (Nieto), Arango, Boné (Guzmán) e Lucumí (Kevin Pérez); Diego Herazo (Rubiano).

Técnico: Juan Cruz Real.

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Caio Paulista (Raí Ramos); Pablo Maia (Luan), Gabriel Neves (Nestor) e Michel Araújo (Wellington Rato); Alisson, Marcos Paulo e Luciano (Juan).

Técnico: Dorival Júnior.

RIO BRANCO Fabio Guedes destaca mais uma atuação segura de João Lazzari

Na visão do preparador, o goleiro do Rio Branco EC teve boas intervenções

O preparador Fábio Guedes, do Rio Branco EC, destacou mais uma vez a atuação segura do goleiro João Lazzari, desta vez no empata com o União Agrícola Barbarense FC (0 a 0), no derby ocorrido neste sábado (29 de abril), no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara D’Oeste (SP), pela segunda rodada do Campeonato Paulista da 2ª Divisão Sub-23, a ‘Segundona 2023’.

“Foi uma atuação muito positiva. O João Lazzari entrou em campo pensando em fazer um grande jogo e teve boas intervenções quando foi solicitado”, relatou Guedes.

Com mais este desafio concluído, o Fábio Guedes para a focar o jogo diante do FC Ska Brasil, marcado para o sábado (06 de maio), às 15h (de Brasília), no estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba (SP), válido pela terceira rodada da fase inicial do Campeonato Paulista da 2ª Divisão Sub-23, a ‘Segundona 2023’.

“Agora, é seguir a preparação pensando no jogo contra o Ska Brasil, nosso próximo desafio no campeonato. E, dar sequência ao trabalho com o João Lazzari, Micael, Luan e Léo, os goleiros que compõem o nosso elenco”, finalizou Fábio Guedes, preparador de goleiro do Rio Branco EC.

