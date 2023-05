Doze conselhos que todo empreendedor deve saber

Ao longo de uma jornada de 12 anos, iniciada como muitas histórias, algumas de um sucesso gigantesco, outras nem tanto, olho para trás e vejo muitas coisas que eu gostaria de saber na época e não sabia. É como olhar o passado de nossas vidas e pensar: gostaria de ter a cabeça que tenho hoje, quando tinha 20 anos. Isso não é possível, mas posso compartilhar o que aprendi nessa trajetória e ajudar quem está começando a identificar os melhores caminhos.

1 – Comece com o que você tem. Não espere estar 100% pronto para começar – você vai construindo durante a jornada e pode ser que nunca esteja 100% pronto.

2- Escolha muito bem quem vai lhe acompanhar nesta jornada. Os sócios não precisam ter as habilidades que você tem, mas devem ter o mesmo objetivo que você.

3- Sonhe grande, mas comece pequeno. Quando colocamos o nome Sweet (doce) já imaginávamos um nome fácil de se pronunciar em várias línguas e no mundo todo. Fisicamente ainda estávamos somente em uma garagem.

4- Momentos difíceis vão surgir durante a sua caminhada. Você vai fracassar muitas vezes, seja forte e não desista, reveja os motivos que fizeram você começar com frequência e não tire os olhos do seu objetivo até conquistá- lo.

5- Invista em você! Aprenda algo novo todos os dias! Você precisa estar bem para o seu negócio ir bem! Esteja aberto a aprender coisas novas e treinar novas habilidades todos os dias, seja corajoso e vença as suas as suas próprias barreiras.

6- Seja líder, invista em tempo de qualidade com a sua equipe. Sofra menos, lembre que você é quem deve mostrar o caminho e fortalecer o time, não o contrário.

7- Seja ousado e arrisque-se. Você deve acreditar mais do que ninguém nas suas ideias, nunca aceite ninguém lhe dizer que algo é impossível! Fale sobre o seu negócio em todas as oportunidades.

8- Vença o orgulho. Saiba pedir ajuda quando necessário e seja generoso com as pessoas que cruzarem o seu caminho, crie alianças, ensine. Conhecimento compartilhado se multiplica!

9- Busque por inovação. Estude o seu mercado e veja o que pode fazer de diferente, entenda as necessidades do seu cliente e busque facilitar o seu dia a dia!

10- Não negocie os seus valores e princípios. Proposta é diferente de propósito. Tudo o que foge disso não vale a pena. Esteja atento para não se perder.

11- Celebre e agradeça as suas vitórias ao longo da caminhada. Esta celebração é super importante para você ter ânimo para continuar na caminhada e ir construindo os próximos passos!

12-Seja sábio, não só inteligente. Há doze anos eu não tinha um mentor, nem experiência, nem aprendizados, mas fui inteligente, ajudei a construir uma linda empresa que, além de embelezar e elevar a auto estima de mulheres, sustenta milhares de famílias no mundo todo!

Fui me guiando pelos meus próprios instintos e foi muito bom, mas se tivesse tido a sabedoria de ter mentores, de ter aprendido com os erros e acertos de pessoas que já tinham conquistado o que eu desejava realizar, teria chegado muito mais rápido aos meus objetivos e evitado alguns tombos.

Ter conselhos de mentores é sábio e bíblico, então selecione muito bem com quem você vai se conectar para te ajudar na visão dos novos caminhos! E que venham os próximos anos e os próximos aprendizados!

*Fabiana Kazak é sócia e co-CEO do Be Factory, grupo com atuação na indústria de beleza e bem-estar, que reúne as empresas Be Factory Laboratory, Seven Tech e landê; e as marcas de cosméticos e produtos multifuncionais Sweet Professional, S professional, My Crown, Hi hair Care, Colorir Hair Colors e pureza.pet.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento