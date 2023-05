Na última sexta-feira, 28 de abril de 2023, o Setor de Alimentação Escolar da Prefeitura de Nova Odessa abriu as portas para receber os alunos do curso Técnico de Nutrição da ETEC (Escola Técnica Estadual) de Hortolândia. A visita foi apresentada e acompanhada pela nutricionista responsável técnica e também docente na ETEC Hortolândia, a doutora Juliana Pissaia Savitsky, e pela professora do curso técnico, doutora Juliana Maia Rosa Ferreira.

“Há pelo menos 12 anos recebemos os alunos da ETEC Hortolândia entre outras instituições de ensino tanto graduados ou técnicos em Nutrição. O objetivo das visitas técnicas é apresentar ao aluno as práticas vivenciadas no dia a dia e que eles aprendem dentro dos conteúdos teóricos sobre o PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar)”, explicou Juliana.

A visita tem início no Setor de Merenda Escolar, onde os alunos conhecem todo o processo de aquisição de alimentos através de licitações e chamamentos públicos. “Mostramos todos os produtos e a logística do setor.”

Em seguida, os alunos foram até a EMEF Haldrey Bueno Micheli, no Jardim São Manoel, onde foram recebidos pela diretora Mônica Olivatto. Os futuros técnicos em Nutrição tiveram então a oportunidade de acompanhar o intervalo e um pouco da rotina dos alunos da escola, e também fizeram uma refeição com as crianças.

Em seguida, todos foram para o CMEI Professor José Mário de Moraes, no Jardim Santa Rita 2, que tem rotina, público-alvo e cardápio totalmente diferentes devido à faixa etária: a creche atende bebês a partir de 5 meses de idade e oferece vários cardápios diferenciados, para atender às necessidades nutricionais de cada faixa etária atendida. A diretora Fabiana Fregonezi acompanhou toda a visita.

O dia terminou na EMEFEI Prefeito Simão Wesh, também no Santa Rita 2, que neste ano passou a atender os alunos do Fundamental 1 em tempo integral e, por essa razão, conta agora com cardápios e horários específicos para atender esse público. O diretor Elton Gomes Doudement dos Santos como sempre foi muito gentil ao receber os visitantes.

“É sempre um prazer receber alunos ou estagiários para esse tipo de visita. Nosso município cumpre com rigor a legislação 26º de 2020 da alimentação escolar. Aqui, os alunos têm a oportunidade de entender uma parte desse mundo que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. É uma aula fora do ambiente escolar, onde são apresentados cada passo de como funciona toda essa logística, que vai desde o planejamento de compras, recebimento de materiais, distribuição nas unidades escolares, elaboração de cardápios, até finalizar com o momento das refeições totalmente adequadas, seguras e muito saborosas que oferecemos para nossos alunos, impossível mensurar a alegria e satisfação que os visitantes sentem quando se deparam com esse trabalho que é tão maravilhoso”, acrescentou Juliana.

“Agradeço imensamente a toda a equipe que nos recebeu na data de hoje em especial as auxiliares de apoio escolar Dalete Cristiane, Simone Carvalho, Rosangela Negrão, Acacia Barbosa Vieira, Ivone Clodofal e Fernanda Ortola, que gentilmente receberam e mostraram as cozinhas e estoques aos visitantes e também a equipe do setor de merenda escolar que auxiliaram durante a visita dentro do setor: Soraia Cruz, Solange Moda, Kelia Freiras, Claudemir Hatz e Michel Alberto de Andrade”, completou a nutricionista.

A MERENDA MUNICIPAL

A Merenda Escolar da Prefeitura de Nova Odessa atende diariamente a quase 6 mil estudantes da cidade, incluindo as 26 unidades da Rede Municipal de Ensino, desde os CMEIs (as “creches” municipais) até as EMEFs e EMEFEIs (as unidades que atendem a crianças de 6 a 11 anos). O Município atende ainda, com merenda escolar, as ONGs Apae, Casa Abrigo Casulo e SOS (Serviço de Orientação e Solidariedade, a “guardinha” da cidade).

A equipe é composta por cerca de 190 profissionais, incluindo os 14 colaboradores municipais que atuam na central, localizada na Avenida Dr Eddy de Freitas Crissiúma, no antigo CTPV. Diariamente, são servidas cerca de 13.600 refeições, incluindo 3.800 desjejuns, 3.800 almoços, 3.800 jantares e 2.200 lanches para os alunos de período integral.

Atualmente, a Rede Municipal de Ensino de Nova Odessa atende cerca de 5,1 mil alunos em 25 unidades, entre creches, pré-escolas e escolas de Ensino Fundamental 1, e conta com 55 diretores e especialistas, 400 professores e 200 integrantes nas equipes de apoio.