Um pitbull solto pelas ruas do Residencial Jaguari

em Americana, mobilizou agentes da Guarda Municipal no feriado desta segunda-feira. O tutor do animal foi notificado sobre o caso. Segundo a corporação, o Grupo de Proteção Ambiental (GPA) foi chamado por conta de um cachorro solto ameaçando moradores.

No local, os agentes se depararam com o cachorro da raça pitbull. Eles conseguiram fazer a captura do animal em ação coordenada.

A equipe identificou o responsável e conduziu o cão até sua moradia.

O tutor foi notificado e advertido sobre a necessidade de cumprir as normas de proteção animal e garantir a segurança da população.

Não houve registros de ataques.

Após policialpadrao.com.br

