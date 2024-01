Em um mundo cada vez mais preocupado com a saúde, uma área muitas vezes negligenciada, mas de grande importância para o bem-estar geral, é a saúde íntima. Não se trata apenas de uma questão física, mas também emocional, influenciando diretamente na qualidade de vida das pessoas.

Refletir sobre a posição que a saúde íntima ocupa na lista de prioridades das mulheres é essencial. Muitas vezes, elas deixam esse aspecto vital do bem-estar em segundo plano, sem perceber que sua negligência pode refletir na sua qualidade de vida.

A saúde íntima não se limita apenas à ausência de doenças. Ela engloba a harmonia entre diversos fatores que contribuem para uma experiência saudável e confortável.

Especialista em saúde e bem-estar da mulher, a fisioterapeuta Siane Santarosa Pascote destaca que assim como cuidamos de outras partes do corpo, a atenção à saúde íntima é essencial e se trata não apenas de uma medida corretiva, mas uma forma eficaz de prevenção. “Cuidar da saúde íntima garante o conforto, a confiança e o bem-estar ao longo de toda a vida.”

Segundo ela, além do envelhecimento natural, que impacta diretamente na saúde íntima, momentos como climatério, menopausa, aleitamento, pós-parto e tratamento de câncer podem contribuir para a desestabilização desta região, causando problemas como atrofia vaginal, falta de lubrificação, dor durante a relação sexual, além de flacidez e escurecimento da pele. A incontinência urinária é outra consequência, causada muitas vezes pela fraqueza dos músculos do assoalho pélvico.

Dicas para cuidar da saúde íntima

A fisioterapeuta e especialista em saúde e bem-estar da mulher, Siane Santarosa Pascote, destaca alguns cuidados fundamentais quando se fala em saúde íntima. Confira:

Higiene : manter uma higiene adequada é fundamental para prevenir infecções. O uso de produtos suaves é indicado, já que contribuem para manutenção do pH vaginal;

: manter uma higiene adequada é fundamental para prevenir infecções. O uso de produtos suaves é indicado, já que contribuem para manutenção do pH vaginal; Roupa íntima : optar por roupas íntimas de algodão e evitar peças apertadas são práticas essenciais. A ventilação adequada ajuda a prevenir o acúmulo de umidade;

: optar por roupas íntimas de algodão e evitar peças apertadas são práticas essenciais. A ventilação adequada ajuda a prevenir o acúmulo de umidade; Hidratação : assim como para a pele, a hidratação é fundamental também para a saúde íntima. Beber água suficiente ajuda a manter as mucosas hidratadas, promovendo a saúde vaginal. Além disso, é indicado o uso de produtos que ajudam na hidratação íntima, como óleo de coco, ácido hialurônico, entre outros;

: assim como para a pele, a hidratação é fundamental também para a saúde íntima. Beber água suficiente ajuda a manter as mucosas hidratadas, promovendo a saúde vaginal. Além disso, é indicado o uso de produtos que ajudam na hidratação íntima, como óleo de coco, ácido hialurônico, entre outros; Prevenção : fazer exames ginecológicos regulares ajuda a detectar problemas de saúde como infecções, infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), câncer de colo do útero, entre outros;

: fazer exames ginecológicos regulares ajuda a detectar problemas de saúde como infecções, infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), câncer de colo do útero, entre outros; Alimentação : manter uma alimentação equilibrada e saudável ajuda a manter um sistema imunológico forte e reduz o risco de infecções.

: manter uma alimentação equilibrada e saudável ajuda a manter um sistema imunológico forte e reduz o risco de infecções. Sexo seguro: a prática de sexo seguro é vital para prevenir infecções sexualmente transmissíveis que podem afetar a saúde íntima.

Tratamento com laser é opção para cuidar da saúde íntima

Por ser uma região delicada, além de cremes e pomadas intravaginais, o tratamento com laser tem sido cada vez mais indicado no cuidado com a saúde íntima. Revolucionária, a técnica oferece uma solução eficaz e segura, proporcionando vários benefícios numa mesma sessão, além do fortalecimento da região pélvica.

É nesse contexto que o Laser Athena surge como uma opção inovadora e eficiente. Ao contrário de tratamentos convencionais, o laser utiliza uma abordagem não invasiva, recorrendo à tecnologia para estimular a regeneração e recuperação da pele e mucosas íntimas.

“Os resultados proporcionados com esse tratamento são incríveis, resgatando também a autoestima da mulher. Cuidar da saúde íntima não é apenas uma escolha, mas um investimento em qualidade de vida a longo prazo”, garante Siane.

Segundo ela, entre os diferenciais do laser está a capacidade de regenerar a parte externa e interna da região íntima, como pele e mucosas, já que ele age estimulando a produção de colágeno, uma proteína fundamental para a saúde. “Esse estímulo do colágeno resulta em uma melhoria significativa da textura e firmeza da pele, em especial na região dos pequenos e grandes lábios, que também ficam flácidos com o passar do tempo”, explica.

Além disso, o Laser Athena é eficaz no tratamento da atrofia vaginal – que frequentemente ocorre durante a menopausa e pode causar secura, irritação e desconforto – e infecções urogenitais de repetição – como candidíase e cistite, impactando negativamente na qualidade de vida das mulheres. Ao promover a regeneração das mucosas, o laser melhora esses sintomas, proporcionando maior bem-estar.

Outro benefício significativo do Athena é sua capacidade de tratar a incontinência urinária, uma preocupação comum entre as mulheres, especialmente após o parto e na menopausa. A tecnologia fortalece os tecidos ao redor da uretra, melhorando o suporte e reduzindo a incidência de escapes indesejados.

Siane destaca, ainda, a segurança do laser Athena. Em comparação com procedimentos invasivos, como cirurgias plásticas ou intervenções mais agressivas, ele se torna uma alternativa mais segura, além de ser um tratamento rápido.

“O laser Athena representa uma revolução na abordagem da saúde íntima feminina. Seja para tratar problemas existentes ou para prevenir situações futuras, essa tecnologia oferece uma solução segura, eficaz e inovadora e as mulheres não só recuperam a vitalidade da região íntima, mas também fortalecem sua confiança e resgatam a sua plenitude e prazer”, finaliza Siane.