Como as famosas mantêm o cabelo volumoso o dia inteiro? Especialista revela os principais segredos

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Quem nunca saiu do salão com o cabelo impecável e, poucas horas depois, viu as ondas desaparecerem? O visual volumoso, com movimento e aspecto natural, que costuma marcar o estilo de diversas celebridades, pode durar muito mais do que apenas algumas horas. Segundo a especialista em mega hair Tati Cordeiro, CEO da MegaHairInvisivel, o resultado depende de uma combinação entre corte, técnica de escovação e finalização. “Existe a ideia de que um cabelo bonito depende apenas da escova ou do babyliss, mas o segredo começa muito antes. O corte e a preparação dos fios fazem toda a diferença para criar leveza e manter o volume durante o dia”, explica.

Para quem tem os fios longos, um dos erros mais comuns é apostar sempre no corte totalmente reto. Segundo Tati, esse acabamento pode deixar o cabelo com aspecto pesado, reduzir o movimento e dificultar a criação daquele efeito volumoso que costuma chamar atenção nas famosas. “As camadas, quando respeitam o tipo e a densidade do cabelo, fazem toda a diferença. Elas distribuem melhor o volume, valorizam a escovação e deixam o visual muito mais leve e natural.”

Uma escova bem feita faz toda a diferença Outro ponto importante está na escovação. De acordo com Tati, o ideal é trabalhar os fios em mechas menores, direcionando a escova para criar volume desde a raiz, sem exagerar no calor. “Finalizar cada mecha com um jato de ar frio ajuda a selar a fibra capilar e faz com que a modelagem permaneça por muito mais tempo.”

O truque para as ondas durarem o dia todo Na hora de criar as famosas ondas de salão, o acabamento também influencia diretamente na durabilidade. “O erro mais comum é soltar a mecha imediatamente após o babyliss. O ideal é deixá-la esfriar completamente antes de desfazer o cacho. Esse tempo de resfriamento faz com que o formato seja memorizado pelo fio.”

Andressa Suita. Foto: @andressasuita/Instagram [ link A finalização pode prolongar ou acabar com o efeito A especialista ainda recomenda evitar o excesso de óleos e finalizadores logo após a escova. “Produtos muito pesados acabam retirando o volume e aceleram a perda das ondas. Prefira sprays de fixação leve ou produtos que ofereçam textura sem deixar os fios rígidos.”

O hábito que faz o penteado durar mais Para quem deseja manter o efeito durante todo o dia, existe um truque simples. “Evite passar as mãos no cabelo o tempo todo. Esse hábito desfaz a modelagem muito mais rápido do que as pessoas imaginam. Se precisar alinhar os fios, utilize um pente de dentes largos.”

O mega hair moderno acompanha essa tendência



Segundo Tati, quem utiliza mega hair pode conquistar exatamente o mesmo efeito visto nos tapetes vermelhos, desde que os fios estejam bem aplicados e recebam os cuidados corretos. Segundo Tati, quem utiliza mega hair pode conquistar exatamente o mesmo efeito visto nos tapetes vermelhos, desde que os fios estejam bem aplicados e recebam os cuidados corretos. “O objetivo do mega hair moderno é justamente esse: entregar naturalidade. As clientes de hoje não procuram apenas fios longos, elas querem um cabelo com movimento, volume e leveza, como o que vemos nas famosas. Quando a técnica de aplicação, o corte e a finalização trabalham juntos, ninguém percebe onde termina o cabelo natural e onde começa o alongamento. O resultado é um cabelo com balanço, aparência saudável e um efeito que permanece bonito ao longo do dia.”

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