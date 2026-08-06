Feira Animal "Mãos e Patas" movimenta a Praça da Migração esse sábado (8)

Feira Animal “Mãos e Patas” movimenta a Praça da Migração neste sábado (8)

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Mais uma Feira Animal “Mãos e Patas” vai movimentar Santa Bárbara d’Oeste no sábado (8), das 14 às 22 horas. O evento, que está em sua terceira edição, será realizado na Praça da Migração, no Jardim Pérola, com entrada gratuita.

Mais de 60 expositores têm presença confirmada, de cidades como São Paulo, Piracicaba, Campinas e Limeira, com itens de artesanato, food truck e produtos do segmento pet.

Também haverá participação do DVZ (Departamento de Vigilância em Zoonoses), com microchipagem gratuita, e da ONG (Organização Não Governamental) Animais Têm Voz, com feira de adoção de pets, além de sorteio.

A Feira “Mãos e Patas” é uma realização da Fofocando Propaganda, com apoio da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. A Praça da Migração fica na Avenida da Indústria.

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