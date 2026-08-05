HM fortalece cultura de segurança com treinamento sobre plano de emergência e proteção contra incêndios

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Preparar as equipes para agir de forma rápida, organizada e segura diante de situações de emergência é uma das estratégias adotadas pelo Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, para fortalecer sua cultura de segurança e garantir a proteção e o bem-estar de pacientes, acompanhantes, visitantes e colaboradores. Com esse objetivo, a unidade promoveu, na última semana, treinamentos sobre plano de emergência e conhecimentos de Brigada de Incêndio, reunindo profissionais de todas as áreas – assistenciais, administrativas e de apoio.

Ministrada por Jorge Machado da Silva, da MR Soluções em Saúde, a capacitação teve como foco as diretrizes da Norma Regulamentadora nº 23 (NR 23), do Ministério do Trabalho e Emprego, que estabelece as medidas de proteção contra incêndios nos ambientes de trabalho. O treinamento abordou o plano de emergência, procedimentos de prevenção, abandono de área, atuação diante de intercorrências, além de outros aspectos previstos nas normas regulamentadoras relacionadas à segurança no ambiente hospitalar. Os participantes também receberam orientações sobre as classes de incêndio e a utilização correta dos diferentes tipos de extintores.

Ao longo da atividade, os colaboradores revisaram conceitos essenciais para a identificação de situações de risco, o acionamento dos protocolos de emergência e a adoção de condutas que contribuem para minimizar riscos e garantir uma resposta rápida e coordenada em situações críticas.

“A prevenção é sempre a melhor estratégia. Quando os profissionais conhecem os procedimentos corretos e entendem seu papel dentro do plano de emergência, conseguem agir com mais segurança, organização e rapidez, reduzindo riscos e contribuindo para a proteção de todos. A segurança é uma responsabilidade compartilhada e depende da participação de cada colaborador”, destacou o instrutor.

O diretor-geral do Hospital Municipal, Ruy Santos, ressalta que investir na capacitação frequente das equipes é fundamental para fortalecer a cultura de segurança, a prevenção de riscos e a melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados. “A qualidade da assistência está diretamente relacionada à segurança e à prevenção de riscos. Por isso, investimos continuamente na capacitação das nossas equipes, para que todos estejam preparados para agir de forma rápida, organizada e segura diante de qualquer intercorrência. Esse preparo fortalece a cultura de segurança da instituição, contribui para proteger pacientes, acompanhantes, visitantes e colaboradores e reforça nosso compromisso com a melhoria contínua”, afirmou.

O secretário adjunto de Saúde de Americana, Fábio Joner, reforça que a segurança é um dos pilares da qualidade na assistência em saúde. “Investir na capacitação permanente das equipes significa garantir que nossos profissionais estejam preparados para agir de forma rápida, técnica e organizada diante de qualquer situação de emergência. Esse trabalho reforça a proteção de todos, além de fortalecer a cultura de prevenção e de melhoria contínua que buscamos em toda a rede municipal de saúde”, pontuou.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, em gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

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