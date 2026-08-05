A região será atingida por intensas rajadas de vento, que poderão superar os 80 km/h, entre esta quinta-feira (06/08) e o próximo sábado (08/08). O alerta é do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Defesa Civil do Estado de São Paulo, feito em Boletim Meteorológico Especial publicado nesta quarta-feira (05/08).

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O aviso foi reforçado por meio de reunião virtual com o Coordenador da Defesa Civil Estadual, Cel. PM. Rinaldo Araújo Monteiro, da qual participou a secretária adjunta de Segurança e representante da Defesa Civil de Hortolândia, Adriana Carvalho.

Segundo o CGE, “a aproximação e posterior passagem de uma frente fria pelo território paulista deverá provocar mudanças significativas nas condições do tempo. O avanço desse sistema favorecerá a ocorrência de pancadas de chuva de intensidade moderada a forte, que poderão ser acompanhadas por descargas elétricas atmosféricas e, principalmente, por intensas rajadas de vento”.

De acordo com o Departamento de Assuntos Climáticos da Prefeitura, “as rajadas de vento previstas para a região no fim de semana ocorrerão em razão da formação de um ciclone extratropical no Sul do País, associado a uma frente fria”.

Ventos acima de 80 km/h podem gerar sérios problemas urbanos. Confira:

queda de árvores,

destelhamentos,

interrupções no fornecimento de energia elétrica,

danos em estruturas vulneráveis e

impactos na mobilidade urbana.

Confira abaixo alerta e orientações da Defesa Civil para que a população se mantenha em segurança:

acompanhar os alertas oficiais, por meio dos canais oficiais da Prefeitura,

evitar permanecer debaixo de árvores, estruturas metálicas e coberturas frágeis durante as rajadas de vento,

não estacionar veículos embaixo de árvores, postes, placas ou estruturas que possam ser derrubadas pelo vento,

recolher ou fixar objetos que possam ser arremessados de quintais, sacadas e varandas,

fechar portas e janelas para evitar danos por pressão dos ventos,

redobrar a atenção ao dirigir, especialmente em rodovias, pontes e trechos com árvores,

seguir as recomendações dos órgãos oficiais, adotando medidas preventivas para reduzir os riscos associados às condições meteorológicas adversas,

evitar realizar trabalhos em lugares altos e abertos, como telhados e andaimes,

em caso de queda de árvores, postes ou cabos de energia, manter distância e acionar imediatamente os órgãos responsáveis. Nunca pegar fios caídos, pois podem estar energizados.

em situações de emergência, acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193 e seguir as orientações das autoridades.