A região será atingida por intensas rajadas de vento, que poderão superar os 80 km/h, entre esta quinta-feira (06/08) e o próximo sábado (08/08). O alerta é do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Defesa Civil do Estado de São Paulo, feito em Boletim Meteorológico Especial publicado nesta quarta-feira (05/08).
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O aviso foi reforçado por meio de reunião virtual com o Coordenador da Defesa Civil Estadual, Cel. PM. Rinaldo Araújo Monteiro, da qual participou a secretária adjunta de Segurança e representante da Defesa Civil de Hortolândia, Adriana Carvalho.
Segundo o CGE, “a aproximação e posterior passagem de uma frente fria pelo território paulista deverá provocar mudanças significativas nas condições do tempo. O avanço desse sistema favorecerá a ocorrência de pancadas de chuva de intensidade moderada a forte, que poderão ser acompanhadas por descargas elétricas atmosféricas e, principalmente, por intensas rajadas de vento”.
De acordo com o Departamento de Assuntos Climáticos da Prefeitura, “as rajadas de vento previstas para a região no fim de semana ocorrerão em razão da formação de um ciclone extratropical no Sul do País, associado a uma frente fria”.
Ventos acima de 80 km/h podem gerar sérios problemas urbanos. Confira:
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queda de árvores,
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destelhamentos,
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interrupções no fornecimento de energia elétrica,
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danos em estruturas vulneráveis e
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impactos na mobilidade urbana.
Confira abaixo alerta e orientações da Defesa Civil para que a população se mantenha em segurança:
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acompanhar os alertas oficiais, por meio dos canais oficiais da Prefeitura,
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evitar permanecer debaixo de árvores, estruturas metálicas e coberturas frágeis durante as rajadas de vento,
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não estacionar veículos embaixo de árvores, postes, placas ou estruturas que possam ser derrubadas pelo vento,
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recolher ou fixar objetos que possam ser arremessados de quintais, sacadas e varandas,
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fechar portas e janelas para evitar danos por pressão dos ventos,
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redobrar a atenção ao dirigir, especialmente em rodovias, pontes e trechos com árvores,
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seguir as recomendações dos órgãos oficiais, adotando medidas preventivas para reduzir os riscos associados às condições meteorológicas adversas,
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evitar realizar trabalhos em lugares altos e abertos, como telhados e andaimes,
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em caso de queda de árvores, postes ou cabos de energia, manter distância e acionar imediatamente os órgãos responsáveis. Nunca pegar fios caídos, pois podem estar energizados.
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em situações de emergência, acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193 e seguir as orientações das autoridades.
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