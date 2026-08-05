Unimed Santa Bárbara e Americana lança série para celebrar 50 anos

Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana lança série especial com histórias reais para celebrar seus 50 anos

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Para celebrar seus 50 anos, a Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana lança nesta quinta-feira (06) uma série especial que reúne histórias vividas ao longo de cinco décadas de atuação na região.

Ao todo, serão oito episódios publicados quinzenalmente no Instagram @unimedsa e no canal do Youtube Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana. Com o mote “Nossa história, sua herança”, a produção apresenta diferentes perspectivas sobre o cuidado, o cooperativismo, o desenvolvimento regional e as relações construídas ao longo desses 50 anos.

Além do levantamento histórico, a Unimed abriu espaço para que a própria comunidade participasse desse resgate, por meio de um formulário em que beneficiários, colaboradores, médicos e a comunidade puderam compartilhar histórias marcantes vividas com a cooperativa.

Para o presidente da Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana, o médico cooperado Frederico Reis, o projeto permitiu revisitar a história da cooperativa sob uma perspectiva humana.

“Embora cada episódio tenha uma narrativa própria, todos estão conectados por um mesmo propósito: mostrar que essa trajetória foi construída por diferentes pessoas e continua sendo escrita diariamente, em diferentes momentos da vida. Foi emocionante conhecer algumas histórias e revisitar outras e perceber que, independentemente do momento ou da forma como cada pessoa se relacionou com a Unimed, existem lembranças tão marcantes de acolhimento, confiança e cuidado”, disse.

A série também mostra como a instituição continua investindo na evolução da assistência em saúde com a transformação da estrutura hospitalar, a ampliação dos serviços próprios, os investimentos em tecnologia, inovação e humanização, além do fortalecimento das ações desenvolvidas junto à comunidade.

“Celebrar cinco décadas também significa renovar o compromisso com o futuro. Continuamos investindo para oferecer uma assistência cada vez mais completa, humana e preparada para os desafios dos próximos anos”, destaca o presidente.

Campanha terá novas ações ao longo deste semestre

A série especial faz parte da segunda etapa da campanha comemorativa dos 50 anos da Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana, que teve início no primeiro semestre, com três eventos gratuitos à comunidade, em comemoração ao Dia Mundial da Saúde.

Ainda neste segundo semestre serão realizadas mais duas ações especiais: uma campanha em homenagem aos médicos cooperados, que destacará profissionais de diferentes gerações e suas contribuições para a história da instituição, e a 1ª Corrida Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana, marcada para o dia 29 de novembro, cujas inscrições podem ser realizadas pelo site https://chelso.com.br/site/corrida-unimed/ com descontos especiais para médicos cooperados, beneficiários e colaboradores da Unimed.

Serviço

Série especial “Nossa história, sua herança”

Lançamento: 06/08 (quinta-feira)

Periodicidade: episódios quinzenais

Onde assistir: Instagram @unimedsa, canal do Youtube da Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana e no site https://www.unimed.coop.br/site/web/santabarbara/50-anos

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