Bienal do Livro apresenta programação da maior edição da história

Bienal do Livro de São Paulo apresenta programação oficial da maior edição de sua história

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A Câmara Brasileira do Livro (CBL) apresentou nesta terça-feira (4) a programação oficial da 28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, que acontece entre os dias 4 e 13 de setembro, no Distrito Anhembi. Maior, mais diversa e imersiva, a edição de 2026 reúne 269 expositores e tem a expectativa de receber mais de 700 mil visitantes e uma programação cultural ampliada, consolidando sua posição como o maior evento literário da América Latina e um dos mais relevantes encontros do livro, da cultura e da economia criativa no cenário internacional.

Inspirada pelo conceito “Um Festival de Emoções”, a Bienal do livro de SP consolida sua transformação em um grande festival de cultura, experiências e conexões, ampliando seu papel como ponto de encontro entre literatura, entretenimento, educação e economia criativa. Ao reunir leitores, autores, editoras, profissionais do setor editorial e diferentes manifestações culturais, o evento amplia sua vocação como espaço de descoberta, diálogo e formação de novos leitores.

O conceito ganha também uma identidade sonora inédita. Pela primeira vez em sua história, o evento contará com uma canção-tema oficial, criada especialmente para representar esta edição. Com letra de Fernando Piccinini Jr., Aécio Vieira e Thomas Roth e interpretação de Hugo Rafael, vocalista do grupo Sambô, a música traduz em sons a proposta de aproximar literatura, cultura e emoção e acompanhará toda a comunicação. A canção estará disponível nas redes sociais da Bienal, no Spotify e nas principais plataformas digitais. Ouça aqui.

A edição de 2026 marca também uma importante expansão física e operacional e passa a ocupar 86 mil metros quadrados, crescimento de 28% em relação à edição anterior, chegando à abertura com 100% dos espaços comercializados, reflexo da confiança do mercado editorial. A área comercial cresceu 20%, os espaços destinados à programação cultural foram ampliados em 4,7% e a área de alimentação aumentou 8,8%, acompanhando a expectativa de maior permanência do público. A reorganização da infraestrutura permitiu ainda um ganho de eficiência de 65%, liberando novos espaços para convivência, experiências culturais e áreas de descanso.

Com a maior área já ocupada pela Bienal, expansão dos espaços dedicados à programação cultural, recorde de comercialização, novos ambientes voltados à convivência e às experiências do público, a edição de 2026 consolida-se como a maior da história do evento, refletindo sua evolução como um grande festival cultural e literário.

“Mais do que uma feira, a Bienal Internacional do Livro de São Paulo é um grande ponto de encontro do ecossistema do livro. O crescimento da área comercial e a forte adesão do mercado demonstram sua importância como plataforma de negócios, valorização da leitura e conexão entre diferentes públicos”, afirma Sevani Matos, presidente da Câmara Brasileira do Livro.

Uma das iniciativas que retorna ampliada nesta edição é a política de cashback, criada para estimular a compra de livros durante a visita. A grande novidade é o ingresso noturno, de segunda à quinta-feira, após as 17 horas, com ingressos que custam R$30 (inteira) e R$15 (meia), com 100% do valor convertido em crédito para compra de livros nos estandes participantes. Além do benefício financeiro, esse período contará com uma programação especialmente voltada ao público adulto. No período diurno, de segunda a quinta-feira, os ingressos custam R$40 (inteira) e R$20 (meia-entrada), garantindo cashback de R$15 e R$7,50, respectivamente. Às sextas, sábados e domingos, os valores passam para R$42 (inteira) e R$21 (meia), mantendo os créditos de R$15 e R$7,50.

A edição de 2026 reunirá alguns dos principais nomes da literatura brasileira e internacional, reforçando a diversidade de gêneros, estilos e públicos que caracteriza a Bienal. Entre os convidados internacionais já confirmados estão Ana Huang, Elena Armas, Alice Oseman, Jay Kristoff, Lynn Painter, Danielle L. Jensen, Leia Stone, Hannah Bonam-Young, Bal Khabra, Jennifer E. Archer, Kristy Boyce, Lee Hong, Lesley-Ann Jones e Courtney Henning Novak.

A literatura brasileira também terá forte presença, com autores como Conceição Evaristo, Paula Pimenta, Raphael Montes, Itamar Vieira Jr., Carina Rissi, Ana Paula Maia, José Falero, Aline Bei, Ana Suy, Socorro Acioli, Pedro Bial, Luiza Helena Trajano, Milton Cunha, Sergio Vaz, Vitor Martins, Ray Tavares, Alê Santos, Felipe Castilho, Jana Bianchi, Giovana Madalosso, Daniel Ribeiro, Bruno Freire, Tatiane Biase, Bárbara Carine, Zoe X, Gabriel Dearo e Manu Digilio. Clique aqui e confira a programação completa.

A edição de 2026 tem ainda a Espanha como Convidado de Honra, fortalecendo o intercâmbio cultural e editorial entre os dois países. Com um espaço de aproximadamente 500 metros quadrados, apresentará uma programação própria de debates, encontros literários, exposições e atividades culturais. A curadoria ficará a cargo da escritora Marta Sanz, que levará ao público brasileiro um panorama da diversidade da literatura espanhola contemporânea, contemplando diferentes regiões, idiomas e tradições literárias.

A programação da 28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo será distribuída por 11 espaços temáticos, cada um com identidade própria e curadoria especializada.

A Arena Cultural by Polén: coordenada por Leonardo Neto, seguirá como principal palco do evento, reunindo autores nacionais e internacionais em encontros com o público.

O Salão de Ideias, com coordenação de Cris Pàz, promoverá debates sobre literatura, cultura e temas contemporâneos.

O Espaço Educação, coordenado pela pedagoga Solange Petrosino, oferecerá atividades voltadas a educadores, gestores, estudantes e famílias, abordando temas como inteligência artificial, alfabetização, inclusão, neurodiversidade, saúde mental e inovação pedagógica.

Voltado aos profissionais da cadeia do livro, o Papo de Mercado by Chambril Avena, coordenado pela jornalista Talita Facchini, reunirá representantes de editoras, livrarias, plataformas digitais e especialistas para discutir inteligência artificial, sustentabilidade, audiolivros, políticas públicas, internacionalização, marketing editorial, mercado independente e formação profissional.

O Espaço Prêmio Jabuti e Prêmio Jabuti Acadêmico, coordenado por Hubert Alquéres e Nina Ranieri, promoverá encontros com autores, pesquisadores e profissionais do livro reconhecidos pelo mais tradicional prêmio literário do país, além de conversas e atividades que valorizam a qualidade, a diversidade e a vitalidade da produção editorial brasileira.

O Espaço Cordel e Repente, sob coordenação de Lucinda Marques, celebrará a literatura popular brasileira por meio de apresentações e encontros com cordelistas e repentistas.

Entre as novidades desta edição estão a Alameda dos Artistas by BIC, coordenada por Ivan Costa, espaço dedicado exclusivamente às histórias em quadrinhos brasileiras e ao encontro entre leitores e quadrinistas; e o Espaço Saúde e Bem-Estar, coordenado por Michelle Loreto e Fabrício Battaglini, que reunirá médicos, pesquisadores, jornalistas e escritores para discutir saúde física e mental, longevidade, maternidade e qualidade de vida.

A Arena Podcast, coordenada por Fabio Uehara, retorna ampliada, com um estúdio instalado no coração da Bienal e 32 transmissões ao vivo em formato videocast.

A programação contará ainda com os caminhões BiblioSesc, formados pela Praça da Palavra e pela Praça de Histórias, com coordenação de Jefferson Santos ambos voltados à formação de leitores e à promoção de experiências literárias para crianças e famílias, além do Espaço Infantil, que reunirá uma programação especialmente desenvolvida para aproximar crianças e famílias do universo dos livros por meio de contações de histórias, oficinas, apresentações artísticas e atividades lúdicas que estimulam a imaginação, a criatividade e a formação de novos leitores.

O evento também reforça seu compromisso com a formação de novos leitores por meio do Programa de Visitação Escolar, que espera receber cerca de 120 mil estudantes de escolas públicas e privadas de diferentes regiões do país. Além da entrada gratuita para grupos previamente cadastrados, que conectam crianças e jovens ao universo da literatura, aproximando-os das editoras, dos espaços culturais e da programação oficial do evento. O programa já conta com mais de 25 mil estudantes inscritos e reafirma o compromisso da Bienal em incentivar a leitura, a criatividade e a formação de novos leitores.

Além dos espaços culturais teremos o Espaço Influenciadores by Skeelo, ambiente dedicado aos criadores de conteúdo e o Espaço de Descanso by Claro para o público geral.

Para esta edição, já estão confirmados como patrocinadores Bic, Claro, Colgate, Faber-Castell, Mercado Livre, Skeelo, Sura, Pólen um produto Suzano, Chambril uma marca Sylvamo e TecHub.

Campanha “Meu Livro, Meu Estilo”

Como um dos principais palcos da literatura no país, a Bienal Internacional do Livro de São Paulo também apoia a campanha Meu Livro, Meu Estilo, iniciativa da Câmara Brasileira do Livro que conecta a leitura à identidade e ao estilo de vida dos leitores, reforçando o papel do livro como elemento central da cultura e da formação cidadã.Siga a página no instagram @meulivromeuestilo

Principais números da 28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo

Investimento – R$ 36,5 milhões

Visitantes esperados- Mais de 700 mil pessoas

Área ocupada total – 86 mil metros quadrados

Expositores – 269

Espaços culturais – 11

Horas de programação – 3.450 horas

Autores nacionais e internacionais – 350

Serviço

28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo

Data: 4 a 13 de setembro de 2026

Local: Distrito Anhembi – São Paulo

Público estimado: cerca de 700 mil visitantes

Expositores: 269

Ingressos: disponíveis pela plataforma Fever: https://feverup.com/m/660975

Para mais informações: Bienal do Livro

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