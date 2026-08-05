O vereador de Americana Gualter Amado comunicou esta quarta-feira o PDT de que não vai mais ser candidato a deputado. Ele estava cotado para vir candidato a deputado estadual, mas no documento enviado para o comando estadual da legenda, ele relata que abre mão da candidatura a deputado federal.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O PDT em Americana tem Gualter e Talitha Denadai como vereadores. Ele na oposição ao prefeito Chico Sardelli (PL) e ela na base. Nas eleições passadas, o nome do PDT em Americana foi a ex-vereadora e hoje 1a dama de Campinas Giovana Fortunato.

Ofício de Gualter Amado ao PDT SP

À Comissão Executiva Estadual do Partido Democrático Trabalhista – PDT/SP Assunto: Retirada de candidatura ao cargo de Deputado Federal – Eleições 2026

Venho manifestar, de forma expressa, irrevogável e inequívoca, minha decisão de retirar meu nome da condição de pré-candidato ao cargo de Deputado Federal pelo Estado de São

Paulo nas Eleições de 2026.

Esclareço que, até a presente data, a convenção partidária e a homologação definitiva da candidatura perante a Justiça Eleitoral ainda não foram concluídas, inexistindo registro d candidatura perante o TSE.

Requeiro: (1) acolhimento desta manifestação; (2) exclusão do meu nome de toda relação de candidatos; (3) que não seja promovido o registro de minha candidatura; (4) confirmação formal do recebimento deste Ofício.

Americana/SP, 05 de agosto de 2026

