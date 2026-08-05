Juninho Dias pede estudos para fornecimento de oxigênio portátil pelo SUS em Americana

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O vereador Juninho Dias (PSD) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando estudos para viabilizar o fornecimento de concentradores e torpedos portáteis de oxigênio aos pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

De acordo com o parlamentar, cidadãos que dependem de oxigenoterapia têm relatado dificuldades no deslocamento até consultas e exames, já que o município não possui licitação para aquisição desses equipamentos. “Recebemos diversos relatos de pessoas que precisam do uso contínuo de oxigênio e encontram dificuldades sempre que precisam sair de casa para uma consulta ou exame. Queremos que Americana estude essa possibilidade para oferecer mais dignidade, segurança e qualidade de vida a essas pessoas”, destacou o vereador.

A indicação será relacionada na pauta da primeira sessão ordinária após o recesso parlamentar, que será realizada em 4 de agosto, e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

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