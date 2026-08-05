Sumaré celebra Hip Hop este sábado em evento a partir das 17h. Chegou a hora de fechar com chave de ouro uma semana dedicada à cultura Hip Hop!
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Neste sábado (08/08), a partir das 17h, a Praça da República (Coreto) recebe o grande encerramento da Semana Hip Hop Sumaré 2026, celebrando a força da cultura, da arte e da resistência.
Shows em Sumaré
Crônica Mendes
220RAP Deniboy
Ressurreição
Leais Rap
Será uma tarde de muita música, união e celebração da cultura Hip Hop. Venha prestigiar esse momento especial e fazer parte do encerramento de uma semana construída com muito trabalho, talento e amor pela cultura.
Praça da República (Coreto) – Em frente à Igreja Matriz de Sant’Ana 08 de agosto (sábado) A partir das 17h Evento gratuito!
Esperamos você para celebrar conosco esse grande encerramento!
Realização: Heuany e Márcio Rap Organização: Blanc Produtora e Eventos
Esse evento tem o apoio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) e Secretaria Municipal de Cultura.
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