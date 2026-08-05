Confira a programação de agosto da Feira do Produtor de Santa Bárbara d’Oeste

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A Feira do Produtor de Santa Bárbara d’Oeste segue levando produtos de qualidade para vários bairros do Município, com programação durante todo o mês de agosto.

O objetivo do evento fortalecer o vínculo entre produtores e consumidores, valorizar o pequeno empresário do ramo gastronômico e ampliar as opções aos consumidores.

Ao longo do mês, a feira movimentará diversas regiões da cidade, sempre das 17 às 22 horas, em espaços já conhecidos pela população.

Produtores e comerciantes interessados em fazer parte da Feira do Produtor podem entrar em contato com a Secretaria de Meio Ambiente, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, pelo telefone (19) 3459-1480. Mais informações também estão disponíveis no Instagram oficial: @feiradoprodutor_sbo.

Confira as datas e os locais da Feira do Produtor em agosto:

▪ Residencial Furlan (Entre as ruas José Furlan e José Luiz Covolan)

Dia 4 de agosto, das 17 às 22 horas

▪ Praça “Augusto Toledo – Seo Augustinho” (Entre as ruas Tupis, Carajás e Tupinambás, Jardim São Francisco)

Dias 5 e 19 de agosto, das 17 às 22 horas

▪ Jardim Rochelle II (Rua Dr. Luiz dos Santos Mano, esquina com a Avenida Sebastião de Paula Coelho)

Dia 6 de agosto, das 17 às 22 horas

▪ Parque das Paineiras (Entre as avenidas Antonio Pedroso, São Paulo e Tenente João Benedito Caetano, Planalto do Sol)

Dias 7, 12 e 21 de agosto, das 17 às 22 horas

▪ Área de Bem-Estar e Lazer “Hélio Turatti” (Rua do Cromo, Pântano)

Dia 11 de agosto, das 17 às 22 horas

▪ Jardim Flamboyant (Entre as ruas Monte Líbano e Jequitibá)

Dias 13 e 27 de agosto, das 17 às 22 horas

▪ Parque Araçariguama (Rua 21 de Abril, Jardim Itamaraty)

Dias 14 e 28 de agosto, das 17 às 22 horas

▪ Linópolis | Área de Bem-Estar e Lazer “Dona Tereza Rezina Cuppi” (Rua Cícero Jones)

Dia 18 de agosto, das 17 às 22 horas

▪ Jardim Santa Rosa (Rua Holanda)

Dia 20 de agosto, das 17 às 22 horas

▪ Praça “Tio Zica” (Rua Vereador Dr. Sebastião Adail Ribeiro, 533, Jardim Souza Queiroz)

Dia 25 de agosto, das 17 às 22 horas

▪ Parque Zabani | Estacionamento da Etec (Entre a Avenida Antonio Pedroso e Rua São Luiz)

Dia 26 de agosto, das 17 às 22 horas

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