Câmara de Sumaré recebe inscrições para Parlamento Jovem

Câmara de Sumaré recebe inscrições para nova edição do Parlamento Jovem

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Estão abertas as inscrições para o Parlamento Jovem de Sumaré, uma iniciativa da Câmara Municipal, por meio da Escola do Legislativo Professora Ceilita Miranda de Nadai, que convida estudantes do ensino médio a vivenciarem de perto a rotina de um vereador. O projeto tem como propósito central fortalecer a consciência política e cidadã dos jovens, oferecendo atividades formativas e a oportunidade de participarem de sessões plenárias mensais na sede do Poder Legislativo, ao longo de um mandato de um ano.

As equipes responsáveis pelo programa já iniciaram as visitas às escolas participantes nesta segunda-feira (3), e o prazo para que os alunos façam suas inscrições segue até o dia 14 de agosto. Ao todo, estão disponíveis 21 vagas. Podem se candidatar estudantes do 1º e 2º ano do ensino médio, além daqueles do 3º ano, desde que matriculados em instituições que ofertem o 4º ano técnico. Os 21 candidatos mais votados serão eleitos para compor a nova legislatura jovem.

O cronograma do processo eleitoral prevê a realização das campanhas entre os dias 17 e 31 de agosto, com votação ocorrendo diretamente nas próprias escolas de 1º a 15 de setembro. O resultado oficial será anunciado no dia 16 de setembro, enquanto a cerimônia de posse dos eleitos está agendada para 26 de novembro, no auditório da Faculdade Anhanguera de Sumaré. Os novos parlamentares jovens iniciarão suas atividades regimentais no início de 2027.

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