Escolinha de atletismo de Americana está com inscrições abertas para aulas gratuitas

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A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes, está com inscrições abertas para aulas gratuitas de atletismo destinadas a crianças e adolescentes de 6 a 15 anos. As atividades acontecem na pista de atletismo do Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico, localizado na Rua Sergipe, nº 230, no Jardim Colina.

A iniciativa busca incentivar a prática esportiva desde a infância, promovendo o desenvolvimento físico, social e motor dos participantes. As inscrições devem ser realizadas diretamente com o professor responsável pela modalidade no local.

Para realizar a matrícula, é necessário que o interessado compareça acompanhado pelo responsável legal, portando um documento com foto e preencher uma ficha cadastral.

As aulas acontecem às segundas e quartas-feiras, nos seguintes horários:

Manhã: das 8h às 9h, para crianças e adolescentes de 7 a 15 anos;

Tarde: das 17h às 18h, para jovens a partir de 12 anos.

“O atletismo é uma excelente ferramenta para o desenvolvimento das crianças e adolescentes. Trabalhamos habilidades como coordenação motora, velocidade, resistência, disciplina, respeito e espírito de equipe, sempre de forma lúdica e adequada para cada faixa etária. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência esportiva prazerosa, despertando o interesse pela modalidade e incentivando hábitos saudáveis para toda a vida”, destaca o professor Allan Fechi.

“A Secretaria de Esportes tem trabalhado constantemente para oferecer oportunidades gratuitas de prática esportiva à população. O atletismo é uma modalidade completa, que contribui para a formação física e social dos jovens, além de revelar novos talentos. Convidamos as famílias a conhecerem o projeto e incentivarem seus filhos a participarem das atividades, aproveitando toda a estrutura que o município disponibiliza”, ressalta o secretário interino de Esportes, Pedro Peol.

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