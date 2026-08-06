Dia dos Pais: 47,2% pretendem gastar mais que no ano passado

Dia dos Pais: Pesquisa aponta que 47,2% pretendem gastar mais com presentes que no ano passado

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A celebração do Dia dos Pais deve movimentar o comércio brasileiro em 2026. Pesquisa realizada pela DM, grupo especializado em serviços financeiros e concessão de crédito, mostra que 75,7% dos clientes pretendem comprar presentes para a data e 47,2% planejam gastar mais do que no ano passado, reforçando o potencial do período para o varejo nacional.

A maioria dos entrevistados, 34,8%, deve comprar presentes com valor acima de R$ 500, e o crédito é o meio de pagamento preferencial: 59,3% pretendem comprar no cartão de crédito parcelado, enquanto 24,3% comprará no crédito à vista; o PIX surge em terceiro lugar na preferência, com 6,8%.

Os parcelamentos não devem ser de longo prazo, no entanto. Segundo 64,5% dos entrevistados, as compras terão no máximo quatro parcelas.

O comércio costuma investir em campanhas especiais com descontos e promoções, o que de fato influencia 21,6% dos entrevistados na hora de decidir onde comprar. Porém, para a maioria, 26,7%, o que mais impacta a decisão é a própria situação financeira. Antes das compras, 66,5% realizam pesquisas na internet para comparar preços em diferentes lojas.

Compras em supermercados

Dentre os respondentes que irão comprar presentes para o Dia dos Pais, 79% também fará compras em supermercados para celebrar a data entre familiares. Destes, a maior parte, 32,8% terá gastos acima de R$ 500. O crédito também assume a preferência como meio de pagamento: 51,3% usará o cartão de crédito parcelado e 35,7% usará o cartão de crédito à vista. De acordo com Victor Hugo Soares, Gerente Nacional Comercial da DM, os dados revelam como o crédito é utilizado para potencializar o consumo.

“O parcelamento é, para grande parte dos brasileiros, uma estratégia de gestão financeira, que garante as compras sem comprometer demais o orçamento. E os parcelamentos mais curtos indicam um cuidado dos consumidores em manter o equilíbrio financeiro, utilizando o crédito como um facilitador para o consumo e para o planejamento das compras”, pondera.

Segundo o executivo, o cenário apontado pela pesquisa é animador para o varejo. “Apesar de a sociedade brasileira enfrentar desafios para a estabilidade econômica, há um legítimo esforço para que o consumo seja mantido. Reconhecer essa realidade ajuda a tomar decisões mais estratégicas na precificação e na criação de campanhas. Oferecer meios de pagamento que amplificam as possibilidades de compra também será um diferencial para garantir bons resultados no Dia dos Pais de 2026”, pontua.

Metodologia

A pesquisa foi realizada pela DM com 2.500 consumidores da base de clientes da Companhia, em todas as regiões do Brasil, para avaliar a intenção de compra e o comportamento de consumo para o Dia dos Pais 2026.

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