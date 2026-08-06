Ruan & Leandro se apresentam na The Farm em Americana

Leia + sobre diversão e arte

O público pediu e Ruan & Leandro atenderam! Antes de se apresentar na Festa do Peão de Barretos, no dia 24 de agosto, a dupla vai subir ao palco da The Farm, em Americana, no dia 22 de agosto para esquentar o público presente, cantando os maiores sucessos da carreira, além de clássicos da música sertaneja. O show está previsto para iniciar a partir das 23h.

Ruan & Leandro vem construindo uma trajetória consistente na carreira. “Foto no pijama”, lançada em novembro do ano passado, rapidamente alcançou o top 3 do país antes de assumir a liderança das rádios brasileiras durante janeiro e fevereiro deste ano. O resultado colocou os artistas em evidência e os levou a se apresentar na Festa do Peão de Paulínia no mês de abril, cantando para milhares de pessoas que estiveram prestigiando o show da dupla. A agenda segue movimentada com apresentações nos estados de São Paulo e Goiás.

Coroando este momento especial e de expansão na carreira, Ruan & Leandro trabalham a divulgação da música “Fofoca do ano” com participação de Danilo & Davi. Escolhida como faixa de estreia do projeto audiovisual “De Volta Ao Lar”, registrado em março deste ano, a canção conquistou espaço ao apostar em uma narrativa marcada por suspense e reviravoltas. “Fofoca do ano” já ultrapassou 15 milhões de visualizações no YouTube, acumula centenas de milhares de reproduções nas plataformas de áudio e estreou entre as músicas mais tocadas das emissoras brasileiras, permanecendo há semanas no top 10.

Fofoca do ano:

https://youtu.be/zP-QuVk2LB4

Plataformas digitais:

https://forms.sonymusicfans.com/campaign/pre-save-ruan-leandro-fofoca-do-ano/

RUAN & LEANDRO

Naturais da cidade de Americana, interior do Estado de São Paulo, Ruan e Leandro cresceram ouvindo música sertaneja. Nos rádios de seus pais, artistas como Milionário & José Rico, Gian & Giovani, João Paulo & Daniel, Chico Rey & Paraná, Bruno & Marrone, entre outros, se destacavam no cenário sertanejo deslumbrando nos dois um sonho de menino e que anos depois tornaria realidade.

Tanto Ruan quanto Leandro começaram a cantar na adolescência. Ruan, aos 16 anos, em banda baile, época de grande aprendizado musical. Leandro, aos 15 anos, quando formou outra dupla, antes de se conhecerem em 2012, através de um amigo incomum, quando iniciaram um importante capítulo na história de Ruan & Leandro.

Em pouco mais de dez anos de carreira, a dupla tem em sua discografia três DVDs, quatro CDs e seis clipes lançados. Em 2014, Ruan & Leandro gravaram o CD “Sol do Meio Dia” – primeiro trabalho profissional. Neste projeto, a música “Dona do meu coração” se destacou e conquistou as rádios pelo o Brasil, projetando os artistas no cenário artístico.

A partir de 2015 a dupla lançou uma série de trabalhos autorais, cada vez ganhando mais repercussão e projeção nacional. A partir de 2023 vieram os primeiros audiovisuais de Ruan & Leandro. O primeiro foi “Cola ni mim que é buteco”. Em 2024 registraram “Fervo do Ruan & Leandro”, e em 2025 “Oh vontade de Beber”. Todos os projetos foram gravados em Goiânia/GO.

Em 2026, a dupla gravou o audiovisual “De Volta ao Lar”. Com a produção musical de Moisés Rufino, o projeto contou com o registro de dez faixas, sendo dois medleys de regravações e oito inéditas. “Foto no pijama”, sucesso da dupla, foi a música escolhida para abrir o projeto. A direção de vídeo ficou a cargo de Itabaji Di Biase. Vale destacar também as participações de João Neto & Frederico na música “O raio caiu no mesmo lugar” e Danilo & Davi em “Fofoca do ano”.

Entre as músicas de maiores destaque na carreira da dupla estão “Cola ne mim que é buteco”, “Estamos mudados”, “Voltamo” e “Foto no pijama”, que já ultrapassou cinco milhões de visualizações no YouTube, e figurou entre as mais tocadas nas rádios por todo o Brasil, consolidando de vez Ruan & Leandro como uma das duplas mais promissoras da música sertaneja.

Nas redes sociais, Ruan & Leandro vem colecionando números expressivos. No Youtube, são mais de 30 milhões de visualizações em seus vídeos. No Instagram são mais de 330 mil seguidores. Em todas as plataformas digitais suas músicas vêm ganhando cada vez mais destaques em cada novo lançamento.

Ruan & Leandro tem se apresentado nas principais casas de shows e festas agropecuárias dos estados de Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Com um repertório bastante eclético, sempre valorizando as raízes sertaneja, a dupla tem conquistado fãs e admiradores por onde passam.

Para conhecer um pouco mais de Ruan & Leandro, acesse as redes sociais:

Instagram: https://www.instagram.com/ruaneleandro/

Facebook: https://www.facebook.com/ruaneleandrooficial

Youtube: https://www.youtube.com/@RuaneLeandro

TikTok: https://www.tiktok.com/@ruaneleandro

SERVIÇO

Evento: Show Ruan & Leandro

Data: 22 de agosto

Horário: 23h

Local: The Farm – Rua Hermam Müler Carioba, 251 – Jardim Girassol – Americana/SP.

Mais informações: https://www.instagram.com/thefarmbar/

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP