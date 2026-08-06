Desktop promove curso gratuito para atrair talentos em Sumaré

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A Desktop e a Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico e do PAT Sumaré, firmaram uma parceria para ampliar as oportunidades de inserção de trabalhadores no mercado de trabalho e oferecer cursos de qualificação profissional.

A iniciativa será desenvolvida por meio do programa Conecta Talentos, criado para capacitar profissionais para atuar nas áreas de atendimento e relacionamento com o cliente, desenvolvendo competências cada vez mais valorizadas pelo mercado de trabalho.

O curso possui duração de meio período, com aproximadamente 5 horas de conteúdo, em que os alunos terão contato com temas como experiência do cliente, comunicação eficaz, resolução de problemas e excelência no atendimento. Além disso, conhecerão a cultura organizacional da Desktop e as oportunidades de carreira oferecidas pela empresa.

A data de início e os horários serão informados diretamente aos inscritos, pela Desktop. Ao final da formação, os participantes receberão certificado de conclusão e poderão participar dos processos seletivos da empresa, que está com 60 posições em aberto em diferentes áreas de atuação.

Como e quem pode participar

Os interessados devem ter 18 anos ou mais, ensino médio completo e residir na região de Sumaré, Nova Odessa, Hortolândia, Campinas e Americana. As inscrições devem ser feitas via formulário online, informando dados pessoais, escolaridade e experiência profissional. As vagas são limitadas.

Serviço:

Curso: Experiência do Cliente e Atendimento de Excelência

Realização: Desktop e Prefeitura de Sumaré

Local: PAT Sumaré – R. Justino França, 143 – Jardim São Carlos, Sumaré – SP, 13170-050

Inscrições: Link

Participação gratuita

Vagas abertas: Link

Sobre a Desktop

A Desktop é a empresa de telecomunicações eleita duas vezes (2024 e 2025) a Melhor Internet do Estado de São Paulo pelo Prêmio Melhor Escolha (link). A companhia também recebeu a Certificação Experience por quatro anos consecutivos, pela proximidade e relacionamento com seus clientes, reconhecido pelo Experience Awards. Conta com um dos maiores crescimento orgânico de clientes do setor (percentualmente vs TOP 10 empresas de telecomunicações do Brasil e em volumes absolutos em sua região de atuação), segundo dados da ANATEL. Fundada em 1997 na cidade de Sumaré, interior paulista, a companhia oferece acesso à internet 100% via fibra óptica.

Presente em 200 cidades, a Desktop possui mais de 3.700 colaboradores e conecta mais de 1,2 milhões de clientes residenciais e corporativos por meio de 55 mil quilômetros de redes próprias de fibra óptica. Reconhecida entre as melhores empresas do setor, a Desktop mantém altos índices de excelência no atendimento ao consumidor.

Desde 21 de julho de 2021, a companhia está listada na Bolsa de Valores brasileira.

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