Como financiar sua conta chill bet?

Ao criar uma conta na Chillbet, você abre imediatamente uma conta básica e uma conta de bônus no site. Não há escolha de moedas disponíveis: você pode jogar no cassino em reais e somente em reais. Uma alternativa é jogar gratuitamente no modo de demonstração com fundos virtuais.

Você pode fazer um depósito ou organizar um pagamento usando um cartão bancário Mastercard ou VISA. O limite mínimo para depósito é de 11 reais e o limite mínimo para saque é de 30 reais. O dinheiro é creditado no depósito imediatamente. A retirada pode levar de alguns minutos a várias horas. A retirada está disponível somente para aqueles que passaram pelo procedimento de verificação, ou seja, confirmaram seu e-mail, número de celular e enviaram cópias de seus documentos para o site. Para fazer um depósito, você deve:

Acessar o site oficial da Chillbet https://chillappbrasil.com/ e fazer o login.

Clicar no botão vermelho “Cashier” (Caixa) no canto direito.

Escolher o método, inserir o valor e os detalhes do cartão.

Confirme o pagamento usando o método oferecido por seu banco. Na maioria dos casos, o código será fornecido por SMS no site.

Também é possível acessar o Caixa a partir da conta pessoal do jogador. Você também pode solicitar o saque de seus ganhos por meio do Caixa.

Cashback Chillbet

O Cashback Chillbet, comumente conhecido como Cashback, é uma transferência ou reembolso de parte do dinheiro que o jogador perdeu ou não ganhou na Chillbet. Essa opção de boas-vindas não obriga o jogador a fazer um depósito para recebê-la. No entanto, há uma aposta pequena e ajustável aplicada a esses fundos. O Cashback é determinado pela quantidade de dinheiro depositado na conta. A porcentagem de dinheiro perdido para pagamento também depende da atividade do usuário e do status do jogo. Os níveis ativos são suficientes e o cálculo do Cashback da Chillbet é calculado em até 20%. Há um limite de tempo para essa oferta, geralmente sete dias.

Depósito e saque na Chillbet

Os saques, assim como os depósitos na Chillbet, podem ser feitos por todas as opções disponíveis no mercado. Essa lista de sistemas para transações é atualizada e complementada periodicamente. Os usuários se sentem confortados com a grande variedade de métodos para depósitos e pagamentos de ganhos. Os usuários têm acesso a todos os tipos de métodos para realizar transações em suas contas. Você também pode solicitar saques e pagamentos ou fazer um depósito em dinheiro por meio de

cartões de diferentes bancos (Visa, Mastercard); sistemas de pagamento eletrônico (Webmoney, Qiwi, Skrill e outros); bolsas e trocadores de criptomoedas (Bitget, Binance, Huobi e outros).

O valor mínimo de depósito na Chillbet começa em 30 reais ou cinco dólares ou euros. Você pode solicitar o pagamento da Chillbet se tiver 90 BRL ou 15$ em sua conta. Esses limites são praticamente os mais baixos do setor de jogos de azar. O jogador pode fazer qualquer transação a qualquer momento, se tiver dinheiro em sua conta. As transações de saque são realizadas o mais rápido possível, assim como o processamento da operação.

Departamento de suporte

O departamento de suporte oferece suporte aos jogadores do cassino 24 horas por dia, 7 dias por semana. Há duas maneiras fáceis de entrar em contato com a Chillbet:

Escreva um e-mail para support@Chillbet.casino.

Escreva no bate-papo on-line do site

A segunda maneira é muito mais conveniente, pois o operador do bate-papo responde instantaneamente e você não precisa esperar pela resposta do e-mail. As respostas para a maioria das perguntas simples podem ser encontradas na seção FAQ.

Veredicto

O site da Chillbet fará com que até o jogador mais exigente se sinta confortável. O site é novo e está se esforçando ao máximo para atrair um novo público. Consequentemente, a Chillbet oferece bônus lucrativos, os melhores caça-níqueis, saques rápidos e muitas outras vantagens. O site tem um software moderno e de qualidade, graças ao qual os jogos são executados rapidamente e não travam. Uma licença de Curaçao garante a imparcialidade do jogo e a segurança de suas finanças. O jogo de demonstração e os bônus após o registro permitem que você experimente as ofertas do cassino sem arriscar nada.

Torneios de caça-níqueis da Chillbet

A Chillbet realiza periodicamente corridas e torneios em determinados caça-níqueis on-line, nos quais os jogadores giram os jogos e obtêm pontos ao acertarem suas partidas. Todos os jogadores que participam desses torneios são exibidos na tabela ou no placar de líderes da Chillbet. As recompensas para os participantes e vencedores são freespins, bônus sem depósito, pontos e dinheiro na conta do jogo. Com esses bônus, o jogo se torna ainda mais lucrativo para os jogadores.

Muitas vezes, os vencedores dessas corridas e torneios da Chillbet são jogadores leais que participam regularmente e com persistência, e recebem uma variedade de recompensas:

prêmios em dinheiro;

bônus sem fazer um depósito;

fundos para o saldo de bônus;

presentes na forma de prêmios valiosos;

giros grátis em caça-níqueis on-line.

Versão móvel da Chillbet

O principal objetivo do cassino on-line Chillbet é melhorar o nível de serviço. A conveniência dos jogadores levou à criação da versão móvel. Os jogadores podem jogar em suas máquinas caça-níqueis preferidas, sacar seus ganhos e usar outros serviços a qualquer momento. Além disso, há a opção de fazer o download de um software para acesso imediato à plataforma, sem a necessidade de procurar um espelho funcional no momento.