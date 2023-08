Caso Paulo Roberto Falcão: importunação sexual e como denunciar

Próximo do aniversário de 17 anos da Lei Maria da Penha, que tornou mais rigorosa a punição para agressores contra a mulher, surge mais uma denúncia envolvendo uma importante figura do futebol brasileiro. Falcão, ex-volante da Seleção Brasileira e que atuava, desde 2022, como coordenador de futebol do Santos FC. Ele foi acusado de importunação sexual nesta sexta-feira (2) por uma recepcionista de um apart hotel onde mora, no bairro da Aparecida, em Santos, litoral de São Paulo.

Por conta da repercussão do caso no fim desta semana, Falcão anunciou sua saída do Santos FC, alegando que a acusação não aconteceu, mas que renunciava o caso em respeito à torcida do clube, em especial, pelos protestos ocorridos durante a semana “diante do desempenho do time em campo”. Vale lembrar que o Santos ocupa a 15ª colocação do Campeonato Brasileiro, correndo o risco de figurar entre os quatro últimos da tabela para o descenso à Série B, em 2024.

Conforme o Código Penal, o crime de importunação sexual configura “praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiros”. Quanto à vítima do caso envolvendo Paulo Roberto Falcão, prestou depoimento à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) da Cidade, onde não fez exame de corpo de delito, pelo fato dos supostos atos não apresentarem vestígios. Matheus Falivene, doutor e mestre em Direito Penal pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), explica que, se existirem indícios suficientes dos fatos, será instaurado um inquérito policial, em que serão colhidas provas que podem levar à conclusão se houve ou não crime. “Vale lembrar que esses crimes de importunação sexual dependem muito da palavra da vítima, porque, via de regra, são crimes feitos às escondidas, porém é sempre necessário colher outras provas para verificar de fato a ocorrência desse crime ou não, para verificar se o fato é verdadeiro ou não”, destacou.

A vítima em questão, conforme o advogado, precisa tentar colher provas que forem possíveis do caso. “Imagem de câmera, algumas conversas, gravações em áudio, podem ajudar a comprovar”, explicou Falivene. Para fazer a denúncia em casos de importunação sexual, a vítima pode fazer o Boletim de Ocorrência (B.O) de forma on-line, ou pode procurar a Polícia Civil direto de sua cidade.

Holandinha e Real PZ decidem o Campeonato Barbarense de Futebol Amador da 3ª divisão

As equipes do Holandinha e Real PZ farão a final do Campeonato Barbarense de Futebol Amador da 3ª divisão, competição promovida pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Seme (Secretaria Municipal de Esportes). A final ocorrerá no próximo domingo (13), às 8h45, no Centro Esportivo Municipal “Claudemir Martim Daniel – Mirzinho”, no São Francisco.

O Real PZ assegurou vaga na decisão ao vencer o Resenha F.C por 3 a 1, com gols de Matheus Strikis, Caio Cézar e Paulo Ricardo – Lucas Eduardo anotou o gol do Resenha. Já o Holandinha venceu o Real Brasília por 1 a 0, com gol de Gabriel Victor.

A fase decisiva do futebol amador em Santa Bárbara ainda tem mais novidades. Além dos semifinalistas, conquistaram o acesso para o Campeonato Barbarense de Futebol Amador da 2ª divisão as equipes Atlético Rochelle, Diretoria F.C. e Bosque F.C.

O futebol amador da região segue forte enquanto o futebol profissional segue penando com problemas dentro e fora de campo. As torcidas tem aproveitado mais o futebol de várzea ultimamente.

