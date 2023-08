Aerosmith Cover no Tivoli Shopping nesta quinta

O Tivoli Shopping será palco na quinta-feira, dia 10 de agosto, de um super show da banda Fever Aerosmith Cover. A apresentação acontece a partir das 19h30, na Praça de Alimentação, e faz parte das comemorações do centro de compras para o Dia dos Pais. A entrada é gratuita.

Com passagens pelo Brasil, América Latina e Europa e considerada a principal referência do Aerosmith no Brasil, a banda se destaca pela qualidade sonora e forte semelhança do vocalista, Jedai, com Steven Tyler.

Além da qualidade musical, a banda se destaca pelo visual característico e performances marcantes, com repertório que abrange desde os primeiros discos até os mais atuais, destacando sucessos como “Dream on”, “Cryin”, “Crazy”, “Love in an Elevator”, “Janies got a gun”, “Angel”, “Amazing”, “Sweet Emotion”, entre outras.

SERVIÇO:

Show Fever Aerosmith Cover

Quando: 10 de agosto

Horário: 19h30

Onde: Praça de Alimentação – Tivoli Shopping

Entrada Gratuita

