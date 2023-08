Mãe e filha se ferem ao defender gata de ataque pitbull

Mãe e filha se feriram esta segunda-feira

ao tentar defender a gata de estimação da família em Santa Bárbara d’Oeste. O caso de ataque de cão da raça pitbull aconteceu no Conjunto Roberto Romano, na periferia da cidade.

O caso aconteceu ainda logo no começo da manhã, quando a mulher de 49 anos saía com a gata e o neto. Elas iam levar a criança para a escola por volta das 7h30. A mulher contou à polícia que encontrou um vizinho nas escadas e este trazia o pitbull preso na coleira.

O cachorro avançou pra cima da mulher atacando ela e a gata. A criança não se feriu. A filha, de 28 anos, que estava no apartamento, presenciou o ataque e desceu para ajudar a mãe. Também foi atacada. As duas foram para o hospital e foram atendidas e depois liberadas.

A gata acabou morrendo.

