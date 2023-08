EMEI Ceci e Creche Tupã serão entregues em agosto

A Prefeitura de Americana entrega, em agosto, as obras de ampliação da EMEI (Escola Municipal de Educação Infantil) Ceci e de reforma e ampliação da Creche Tupã, dentro da programação de anúncios e eventos em comemoração aos 148 anos de Americana – “Americana voltou a sorrir”. A Secretaria de Educação atua ainda em outras três obras em escolas municipais, em reformas e ampliações para qualificar a infraestrutura predial e os ambientes para o desenvolvimento pedagógico dos alunos.

As obras de reforma e ampliação da Creche Tupã, no bairro Vale das Nogueiras, estão na reta final. A creche receberá um novo quiosque para atividades pedagógicas e terá o refeitório ampliado. O balcão de atendimento com acessibilidade para cadeirantes foi implantado e os sanitários receberam pisos e revestimentos novos, além de pintura e bancadas de fraldário. A área externa ganhou cobertura para proteger os alunos nos horários de entrada e saída e novas janelas e portas vão reorganizar o acesso à escola. Mais de R$ 500 mil em recursos municipais são investidos no local.

A ampliação da EMEI Ceci, localizada no Jardim Brasília, inclui a ampliação da sala de administração e a construção de um conjunto de sanitários com acessibilidade. O investimento é de cerca de R$ 130 mil em recursos próprios da Secretaria de Educação.

“Estamos muito felizes com a previsão de entrega das escolas, que passaram por intervenções importantes para qualificar a Educação em Americana. Nossa cidade voltou a sorrir com os investimentos em áreas chave para a qualidade de vida”, disse o prefeito Chico Sardelli.

O vice-prefeito Odir Demarchi ressaltou o compromisso da Administração com as escolas e os educadores. “Temos um carinho todo especial com a Educação, que tem sido uma prioridade desde o primeiro dia de nosso trabalho por Americana”, disse.

A Secretaria de Educação realiza simultaneamente outras três grandes obras em escolas da rede municipal. A relação não considera serviços de manutenção predial de média complexidade, realizados por empresa contratada, e baixa complexidade, realizadas pela equipe de manutenção da secretaria.

A Escola Municipal de Educação Fundamental (EMEF) Paulo Freire, no Parque Novo Mundo, passa por redimensionamento da secretaria e das salas de pedagogas e professores e da direção – onde o acabamento interno foi concluído – e está em andamento a construção de rampa de acesso coberta, ligando o pátio e a quadra da escola. A escola tem nova fachada e o telhado de cerca de 70% da escolha foi substituído por telhas termoacústicas, que oferecem melhores condições térmicas e acústicas aos alunos em sala. A Secretaria de Educação investe cerca de R$ 1,7 milhão em recursos próprios da pasta para a execução das obras. A próxima etapa inclui a construção de sanitários com acessibilidade para os alunos.

A Creche Wanda Polo Müller, no Parque da Liberdade, também passa por reforma e ampliação. A reforma geral inclui a construção de três novas salas de aulas e de dois sanitários infantis; a realocação e ampliação da cozinha, lavanderia e despensa; a ampliação do pátio com a instalação de 180 m² de cobertura leve na nova área; a reforma das salas de aulas existentes; a substituição do telhado atual, de telha de barro, por cobertura em telhas termoacústicas, a instalação de caixa d’água central e a troca de esquadrias metálicas de portas e janelas. A obra entrou na fase de fechamento do forro, com telhado instalado e contrapiso executado. Mais de R$ 2 milhões são investidos nas melhorias.

Outra unidade em obras é a EMEF Jonas Correa de Arruda Filho, na Vila Margarida, onde a reforma da cozinha, lavanderia e despensa foram concluídas. A zeladoria está na fase de cobertura com estrutura metálica e a construção de um novo conjunto de sanitários com acessibilidade para alunos (masculino e feminino) entrou na etapa de ligação hidráulica para a aplicação do contrapiso. A arquibancada ao lado da quadra está em execução e o projeto inclui ainda a reforma de dois sanitários de alunos. Trata-se da primeira reforma do prédio desde que a escola foi municipalizada em 2017 e são investidos no local mais de R$ 1,2 milhão nas obras.

Ainda este ano, será iniciada a reforma do Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) Profa. Philomena Magaly Makluf Rossetti, no bairro São Vito, com a aplicação de mais de R$ 900 mil em recursos municipais. Mais de 900 m² de cobertura da escola serão substituídos, com a troca de telhas de fibrocimento por telhas de aço termoacústicas, nos blocos 1, 2 e central, contemplando os corredores de acesso à escola, às salas de aulas e ao anfiteatro. A reforma inclui a troca de condutores, rufos e calhas e o fechamento das esquadrias do auditório, com a troca de caixilho metálico por alvenaria. Além disso, a escola receberá pintura geral, nas áreas internas e externas, totalizando mais de 9 mil m².

“Todos falam que apoiam a educação mas a diferença entre quem realmente o faz são os investimentos. A administração do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi efetivamente investe na Educação, permitindo a realização de melhorias nas estruturas prediais e o desenvolvimento de projetos pedagógicos que, de forma concreta, qualificam a Educação pública em Americana”, declarou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

